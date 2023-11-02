Чего еще, помимо прав на вождение и ношение оружия, могут лишиться незастрахованные казахстанцы
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Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената рассказал, получение каких услуг предлагают ограничить в Казахстане для незастрахованных граждан, передает корреспондент NUR.KZ.
Султангазиев сообщил, что сейчас обсуждается вопрос ограничения прав на вождение и ношение оружия для незастрахованных граждан.
"Я хотел бы отметить, что это предложение, это обсуждение - с госорганами, общественностью, депутатами", - сказал вице-министр.
По его словам, предложение было сделано на основании анализа международного опыта.
"Мы видим, что в таких странах, как Германия, Нидерланды - та же Россия - имеются соответствующие ограничения. Кроме того, имеется ответственность гражданина, в том числе финансовая, то есть штрафы, если человек не застрахован, либо ограничивается получение тех или иных услуг, в том числе государственных, например, вождения.
В целом, рассматриваются вопросы, кроме получения водительских прав, ношения оружия, другие вопросы, которые связаны с госуслугами, конкретно непосредственно связанные со здоровьем населения, в том числе на медуслуги", - пояснил вице-министр.
Однако о каких именно медуслугах идет речь, он говорить не стал.
"Сейчас этот вопрос обсуждается, конкретные услуги пока еще в обсуждении. Есть разные государственные медуслуги, это в том числе и получение определенных справок.
Вопросы стоят по получению определенных справок. Разные справки. Мы не скрываем: мы обсуждаем. По результатам обсуждения более детально, думаю, мы вам еще скажем. Этот вопрос обсуждается, дополнительно сообщим", - резюмировал Тимур Султангазиев.
Само предложение об ограничениях для казахстанцев, не имеющих медицинской страховки, Минздрав озвучил в мажилисе три недели назад. В числе упомянутых тогда ограничений были вождение автомобиля и ношение оружия.
Глава Минздрава Ажар Гиният, комментируя эти новшества, отмечала, что подобные меры – мировая практика.
Критика закона об обязательном соцмедстраховании
Речь идет об обязательном медицинском страховании - закон "Об обязательном социальном медицинском страховании" был принят в ноябре 2015 года. За время своего существования система ОСМС не единожды подвергалась критике.
Так, в мае депутат мажилиса заявил, что система ОСМС стала кормушкой для родственников чиновников, и потребовал отчет о зарплатах и премиях сотрудников системы.
Позже другой депутат предложил ликвидировать Фонд соцмедстрахования. На его предложение ответил и. о. председателя правления фонда Абылкаир Скаков.
В свою очередь глава Минздрава Ажар Гиният заступилась за систему ОСМС и назвала ее правильным подходом. По ее словам, благодаря внедрению системы соцмедстрахования удалось улучшить здоровье населения.
А в июне этого года в Высшей аудиторской палате заявили о начале аудита всех региональных подразделений ФСМС. Ожидается, что итоги проверки станут известны в июне 2024 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043753-vozhdenie-noshenie-oruzhiya-nezastrahovannyh-kazahstantsev-mogut-ogranichit-v-poluchenii-uslug/