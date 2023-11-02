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30 лет независимости Казахстана

Чего еще, помимо прав на вождение и ношение оружия, могут лишиться незастрахованные казахстанцы

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Люли переходят дорогу на пешеходном переходе
Горожане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената рассказал, получение каких услуг предлагают ограничить в Казахстане для незастрахованных граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Султангазиев сообщил, что сейчас обсуждается вопрос ограничения прав на вождение и ношение оружия для незастрахованных граждан.

"Я хотел бы отметить, что это предложение, это обсуждение - с госорганами, общественностью, депутатами", - сказал вице-министр.

По его словам, предложение было сделано на основании анализа международного опыта.

"Мы видим, что в таких странах, как Германия, Нидерланды - та же Россия - имеются соответствующие ограничения. Кроме того, имеется ответственность гражданина, в том числе финансовая, то есть штрафы, если человек не застрахован, либо ограничивается получение тех или иных услуг, в том числе государственных, например, вождения.

В целом, рассматриваются вопросы, кроме получения водительских прав, ношения оружия, другие вопросы, которые связаны с госуслугами, конкретно непосредственно связанные со здоровьем населения, в том числе на медуслуги", - пояснил вице-министр.

Однако о каких именно медуслугах идет речь, он говорить не стал.

"Сейчас этот вопрос обсуждается, конкретные услуги пока еще в обсуждении. Есть разные государственные медуслуги, это в том числе и получение определенных справок.

Вопросы стоят по получению определенных справок. Разные справки. Мы не скрываем: мы обсуждаем. По результатам обсуждения более детально, думаю, мы вам еще скажем. Этот вопрос обсуждается, дополнительно сообщим", - резюмировал Тимур Султангазиев.

Само предложение об ограничениях для казахстанцев, не имеющих медицинской страховки, Минздрав озвучил в мажилисе три недели назад. В числе упомянутых тогда ограничений были вождение автомобиля и ношение оружия.

Глава Минздрава Ажар Гиният, комментируя эти новшества, отмечала, что подобные меры – мировая практика.

Критика закона об обязательном соцмедстраховании

Речь идет об обязательном медицинском страховании - закон "Об обязательном социальном медицинском страховании" был принят в ноябре 2015 года. За время своего существования система ОСМС не единожды подвергалась критике.

Так, в мае депутат мажилиса заявил, что система ОСМС стала кормушкой для родственников чиновников, и потребовал отчет о зарплатах и премиях сотрудников системы.

Позже другой депутат предложил ликвидировать Фонд соцмедстрахования. На его предложение ответил и. о. председателя правления фонда Абылкаир Скаков.

В свою очередь глава Минздрава Ажар Гиният заступилась за систему ОСМС и назвала ее правильным подходом. По ее словам, благодаря внедрению системы соцмедстрахования удалось улучшить здоровье населения.

А в июне этого года в Высшей аудиторской палате заявили о начале аудита всех региональных подразделений ФСМС. Ожидается, что итоги проверки станут известны в июне 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043753-vozhdenie-noshenie-oruzhiya-nezastrahovannyh-kazahstantsev-mogut-ogranichit-v-poluchenii-uslug/

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