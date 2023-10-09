Зачем хотят ввести запрет на вождение авто для незастрахованных казахстанцев, объяснила Гиният

Глава Минздрава сегодня в кулуарах мажилиса разъяснила предложение ведомства ввести ограничение на вождение для тех, кто остается вне системы медстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что предложение ввести ограничения на медицинские и связанные с ними госуслуги для незастрахованных казахстанцев вносит Минздрав.

"Министерство здравоохранения, изучив опыт других стран, это предложение вносит. Это не принятое решение. Разные предложения сейчас обсуждаются, так как пять лет закон не выполняется, и 3 млн человек остаются вне системы. Это чревато тем, что люди не могут полностью получить полностью медицинскую помощь", – сказала министр.

При этом она сообщила, что на сегодняшний день закон запрещает водить какие-то ограничения и поэтому этот вопрос будет еще обсуждаться.

"Может быть, если мы охватим всеобщим декларированием доходов, если бюджет возьмет на себя то население, которое находится, скажем, без работы и в бедности, и не могут оплатить (медстраховку - прим. ред.), то тогда надобности не будет", – добавила она.

На вопрос, опыт каких стран изучал в этом вопросе Минздрав, Ажар Гиният сообщила, что речь идет о развивающихся странах, но о каких именно, министр ответить затруднилась.

Напомним, ранее сегодня министр здравоохранения заявляла, что на основе цифровой карты семьи был проведен анализ вовлеченности населения в ОСМС, и на сегодня не застрахованы оказались еще более 3,3 млн казахстанцев.