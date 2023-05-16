Гиният заступилась за систему ОСМС после критики депутатов

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Минздрава Ажар Гиният заступилась за действующее в Казахстане обязательное социальное медстрахование (ОСМС) после критики депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.

"ОСМС была правильно и своевременной мерой. За эти годы дополнительно пришли средства, инвестиции в систему здравоохранения. Это дало нам возможность развить свою медицину. Появились новые технологии.

Медицинская помощь сегодня доступна. Реабилитационную помощь получают, раньше она была ограниченной только по некоторым заболеваниям. Сейчас наши граждане могут в санаториях получать медреабилитацию.

Дорогостоящая помощь стала доступна. Около 2 млн человек получали бесплатные лекарственные препараты, сейчас их стало 4 млн. Орфанные препараты дорогостоящие стали доступны. Поэтому благодаря внедрению ОСМС мы сегодня улучшили здоровье населения", – заявил министр здравоохранения.

Напомним, вчера депутат мажилиса заявил, что система ОСМС стала кормушкой для родственников чиновников, и потребовал отчет о зарплатах и премиях сотрудников системы.

Между тем еще сентябре прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният прокомментировала вопрос о том, рассматривается ли в Казахстане возможность отказа от системы ОСМС. По ее словам, отказ от системы медстрахования – это будет шаг назад.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 1 января 2020 года.

Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.

Также отметим, что Ажар Гиният занимает пост министра здравоохранения с января 2022 года. В апреле текущего года она была переназначена на эту должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2020748-giniyat-zastupilas-za-sistemu-osms-posle-kritiki-deputatov/