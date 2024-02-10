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Как можно бесплатно пролечиться у стоматолога по ОСМС

Опубликовано:

Стоматолог
Стоматолог. Иллюстративное фото: Luis Alvarez / Getty Images

На стоматологическую помощь по ОСМС Фонд медицинского страхования планирует выделить 34 миллиарда тенге. В пресс-службе ФМС рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе Фонда медстрахования на официальном сайте, на стоматологическую помощь для населения по ОСМС планируется выделить 34 млрд тенге.

Так, для начала, отмечается, что в плановом и экстренном порядке стомпомощь оказывается детям до 18 лет и беременным женщинам.

Также в экстренном порядке ее могут получить:

  • ветераны ВОВ;
  • лица с инвалидностью 1, 2, 3 групп;
  • получатели адресной социальной помощи;
  • пенсионеры по возрасту;
  • пациенты с инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;
  • неработающие лица, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом и уход за инвалидом первой группы с детства, а также многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа".

При этом плановая стомпомощь — это оперативное лечение для поддержания здоровья полости рта, зубов и десен. В нее входят регулярные осмотры, профилактические процедуры, лечение кариеса, удаление зубного налета и камня и другие процедуры.

Экстренная помощь может оказываться как на амбулаторном уровне в виде консультативно-диагностической помощи, так и в стационарных условиях. Сюда входят лечение осложненного кариеса, пульпита, периодонтита, альвеолита, невралгии, неврита, острых форм стоматита, удаление сложного зуба, вскрытие абсцесса и другие процедуры.

Отмечается, что если по результатам осмотра стоматолог принял решение, что в амбулаторных условиях помощь оказать невозможно, он вправе отказать пациенту и отправить его по скорой в больницу

Показаниями для экстренной госпитализации являются острые или обострение хронических одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний или травмы челюстно-лицевой области, кровотечения и неотложные состояния, требующие экстренной помощи.

В пресс-службе Фонда рассказали, что ортодонтическая помощь оказывается детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей от 6 до 12 лет с различными видами зубочелюстных аномалий.

В частности, детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий, а также детям с различными видами зубочелюстных аномалий с использованием ортодонтического съемного аппарата (ортодонтическая пластинка).

Направление из поликлиники не требуется. Стомпомощь можно получить как в стоматологическом кабинете при поликлиниках, так и в частных клиниках, заключивших договор с Фондом соцмедстрахования.

Актуальный перечень можно найти на официальном сайте Фонда fms.kz и по номеру 1414.

Кроме того, при наличии консультативного листа от стоматолога участковый врач по месту прикрепления может выдать направление на дополнительные обследования. В рамках ОСМС оплачивается аппликационная, проводниковая, инфильтративная анестезия. 

Напомним, недавно Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит. По его словам, ОСМС действует пять лет, но прогресса нет. Также на вопрос об отмене ОСМС в Казахстане из-за жалоб ответила зампремьера.

Между тем ранее в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход.

Позже в ведомстве пояснили, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку. Однако эксперты выступили против повышения взносов.

В начале года экс-глава Минздрава Ажар Гиният тоже заявляла, что не поддерживает предложение расформировать Фонд социального медстрахования.

На днях новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что отказываться от ОСМС в Казахстане "нельзя ни в коем случае".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2060263-kak-mozhno-besplatno-prolechitsya-u-stomatologa-po-osms/

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