Ажар Гиният высказалась о возможности расформирования ФСМС

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса сегодня заявила, что не поддерживает предложение расформировать Фонд социального медстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались мнением министра здравоохранения Ажар Гиният по поводу расформирования Фонда соцмедстрахования.

"Насчет пользы системы ОСМС я говорила не раз, что в рамках ОСМС дополнительно пришло финансирование – в 2,5 раза увеличилось финансирование отрасли, это дало возможность расширить объем оказанных медуслуг, поликлинических, стационарных.

Также населению стали доступны дорогостоящие технологии, в том числе диагностические. Во всем мире это считается одним из лучших практик, поэтому в нашей стране это было внедрено в свое время", – заявила в ответ Ажар Гиният.

Для повышения прозрачности и эффективности использования бюджетных средств в 2023 году были ужесточены требования к поставщикам медуслуг, добавила министр.

"С этого года внедряется цифровизация, и мы будем видеть движение средств и подтверждение пациента, что он эту услугу получил. Данная услуга будет оплачена фондом данной медорганизации.

Также в этом году договором каждой медорганизации конкретно поставлены индикаторы, так как народные деньги выделены на лечение прикрепленного населения, они должны эффективно и качественно оплачивать услуги", – сказала она.

Речь идет о подтверждении через eGov.

"По некоторым услугам мы сейчас внедряем подтверждение через Е-Денсаулык, который находится в eGov – он (пациент – прим. ред.) может увидеть, какие услуги получил. И будет сообщение: вы подтверждаете, что получили услугу или нет. И оплата будет при подтверждении.

Это двойной контроль. Фонд проверяет через информсистемы и через пациентов. Если он не подтвердит, то фонд не оплатит данной медорганизации. Есть и другие механизмы мониторинга качества оказанных услуг – эти все новшества внедрены с этого года", – пояснила Гиният.

При этом она подчеркнула, что не поддерживает предложение по расформированию ФСМС.

Напомним, что с начала этого года в Казахстане выросла максимальная сумма, с которой вычитаются деньги на ОСМС, до 850 тыс. тенге.

По данным на официальном сайте, некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования" было создано в соответствии с постановлением правительства от 1 июля 2016 года.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что система обязательного социального медицинского страхования действует с 1 января 2020 года. Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.