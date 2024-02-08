Минздрав не собирается отказываться от ОСМС, заявила новый министр

В кулуарах сената новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что отказываться от ОСМС в Казахстане "нельзя ни в коем случае", сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Нет, от ОСМС ни в коем случае отказываться нельзя. Это однозначная позиция, другой вопрос – я понимаю, что у населения есть большое количество вопросов к системе, но сама система ОСМС нам необходима. Другой вопрос, что мы сейчас должны перезагрузить ее работу, сейчас мы над этим работаем, вчера по поручению президента начали заниматься.

Действительно, нам нужно упростить поток денежный, который сегодня направляется в медорганизации, потому что есть определенные сложности для медработников, организаций, что естественно сказывается на количестве оказания медицинской помощи", – сообщила глава Минздрава.

Первые решения, по ее словам, будут направлены на то, чтобы уменьшить поток жалоб казахстанцев, и на то, чтобы понять причины возмущений.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит. По его словам, ОСМС действует пять лет, но прогресса нет.

Также на вопрос об отмене ОСМС в Казахстане из-за жалоб ответила зампремьера.

Между тем ранее в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход.

Позже в ведомстве пояснили, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку.

Однако эксперты выступили против повышения взносов на ОСМС.

В начале года экс-глава Минздрава Ажар Гиният тоже заявляла, что не поддерживает предложение расформировать Фонд социального медстрахования.