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Ситуация с корью в Астане остается напряженной: главврач столицы сделала заявление

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Дети бегут
Дети в школе. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Ситуация по заболеваемости корью в Астане из-за недостаточного уровня вакцинации остается напряженной. В связи с этим главный врач столицы обратилась к родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщила пресс-служба акимата Астаны в Telegram, в столице эпидситуация по кори остается напряженной. Одна из главных причин – недостаточный уровень вакцинации, особенно среди детей.

В связи с этим главный государственный санврач Астаны Сархат Бейсенова обратилась к родителям.

"Нужно проводить ревакцинацию и своевременно делать прививки детям. Отмечу, что в случае контакта с заболевшим, можно успеть экстренно привиться в течение 72 часов. Так, с целью своевременной защиты непривитых лиц от инфицирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции привито 2 528 человек.

Поэтому еще раз подчеркиваю, что единственная действенная защита – это вакцинация. И о своевременных прививках своих детей должны позаботиться прежде всего родители", – обратилась к астанчанам Бейсенова.

Массовая вакцинация детей от 6-ти месяцев до 10 месяцев 29 дней проводится в Астане с 6 ноября 2023 года. С декабря к ним присоединились дети 2-4-летного возраста. Всего с 6 ноября привиты 47 166 детей – 36,5%.

Также продолжается работа по выявлению непривитых детей.

Ситуация с корью в Казахстане

В конце июля прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре по Казахстану уже зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразила при этом мнение, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций, может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

28 декабря главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2055627-situatsiya-s-koryu-v-astane-ostaetsya-napryazhennoy-glavvrach-stolitsy-sdelala-zayavlenie/

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