Полугодовалый малыш умер от кори в ВКО

В Восточно-Казахстанской области зафиксировали случай смерти ребенка от кори. В облздраве сообщили, что у заболевшего корью малыша развилось осложнение, передает телеканал "Астана".

Как рассказала журналистам главный внештатный инфекционист управления здравоохранения ВКО Назигуль Сапаргалиева, у малыша появилось осложнение в виде ложного крупа и пневмонии. К сожалению, медикам не удалось спасти ребенка.

Всего с начала года только в ВКО зарегистрировали 121 случай заражения корью.

"К сожалению, в настоящее время имеют место отказы от вакцинации лиц, находившихся в тесном контакте с больным корью. Такая тенденция наблюдается и среди заболевших корью, так в 90,6% не привиты или нет сведений о прививках.

Сегодня необходимо активизировать работу по наверстывающей вакцинации детей до 18 лет", — считает замглавы ДСЭК Восточно-Казахстанской области Сауле Слямгазина.

6 декабря сообщалось, что в Казахстане число заболевших корью превысило 20 тысяч. В конце ноября в сообщении Минздрава говорилось о 17 тыс. случаев кори.

Усугубляется ситуация с корью и в столице. В частности, продолжается рост заболеваемости корью среди непривитых детей. Создан городской штаб под председательством заместителя акима города, увеличивается количество койко-мест в детской больнице, к работе также привлекают имамов для проведения бесед с родителями.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.