Как корь стала главной болезнью в Казахстане в 2023 году

2023 год стал годом завершения пандемии COVID-19. В Казахстане же этот период ознаменовался резкой вспышкой другого инфекционного заболевания, передает корреспондент NUR.KZ.

2023 год Казахстан заканчивает, официально находясь в тройке мировых лидеров по заболеваемости корью.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Казахстане с мая по октябрь 2023 года было зафиксировано 12 985 случаев заболевания корью.

Больше заболевших было зафиксировано только в Йемене – 25 261 случай, и в Индии – 14 927 случаев.

Впервые о массовом распространении данного заболевания заговорили в июне. Тогда сотрудники столичного Департамента санэпидконтроля зафиксировали вспышку в двух детских садах Астаны.

34 ребенка, родители которых отказались от плановой прививки против кори, краснухи и паротита, заболели корью. Это значительная разница с началом года, когда в стране регистрировались лишь разовые случаи заболеваемости.

Тогда глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что все случаи кори в Казахстане являются завозными. По ее словам, в начале года заболеваемость выросла во всем мире, а в нашу страну корь завезли из России и Турции. Также летом Минздрав не планировал проводить дополнительную вакцинацию для непривитых.

У ребенка на шее и голове папулы кори: iStockPhoto

При этом уже в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. К этому времени в Казахстане было уже более 7 тысяч человек, заразившихся корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объяснили это отказом от прививок.

К середине октября эпидситуация обострилась в Астане. Врачи заявили об анализе данных за последние 29 лет, который показал, что пики заболеваемости корью в Астане приходились на 1998, 2005, 2015, 2019 годы. Последний пик заболеваемости был в 2019 году, следующий пик заболеваемости прогнозировался на 2023-2024 годы. Тревогу также забили врачи Шымкента, там стали ежедневно выявлять до 70 заболевших.

В начале ноября стало известно о том, что в Астане начнется массовая вакцинация детей против кори.

К концу месяца появилась информация, что 30 казахстанских детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации с корью.

Ажар Гиният. Фото: gov.kz

В конце ноября министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане. Она заявила, что Минздрав ожидает стабилизации ситуации в декабре и уменьшения заболеваемости в январе нового года.

Ажар Гиният также рассказала, какие лично она приняла меры для защиты своей семьи от опасного инфекционного заболевания. В частности, глава Минздрава заявила, что ее внук уже получил вакцинацию от кори.

"Младшему внуку 5 лет, и он вакцинировался. На четвертый день у него поднялась температура, на фоне температуры была рвота, врачи оценили это как реакцию на прививку. Через день эти симптомы прошли.

Поэтому я вам как есть передаю. Возможно, могут быть такие реакции", – указала глава Минздрава.

Корь. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

Что касается причин обострения эпидситуации с корью – в Минздраве уверены: всему виной отказ от иммунизации.

"Весной и летом мы начали прорабатывать вопросы проведения дополнительной массовой иммунизации. Для этого необходимо было знать, какую группу населения (надо прививать – ред.), то есть какая возрастная группа больше всего болеет.

Ближе к августу – в сентябре мы выявили, что в более 60% случаев болеют дети. Была определена эта группа – дети до 5 лет. Определили также, что это 1,5 млн детей, и буквально в кратчайшие сроки мы получили вакцины", – заявила заместитель Комитета санэпидконтроля Зауре Ахметова.

Она также рассказала, какие опасные инфекционные заболевания могут вернуться, если казахстанцы продолжат отказываться от вакцинации.

"Увеличение отказников или несвоевременное проведение вакцинации приводит к росту неиммунной прослойки среди населения.

На сегодня любая вакциноуправляемая инфекция имеет высокий риск распространения. Это и коклюш, и гепатиты, и дифтерия, и полиомиелит, который приводит к инвалидизации. Поэтому только своевременная вакцинация позволит нам предупредить вспышки в нашей стране", – заявила Ахметова.

Кареты скорой помощи. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В начале декабря корреспондент NUR.KZ пообщался с жительницей Алматы, чей 5-летний ребенок заразился корью.

"У нас пять дней температура держалась. Антибиотики вообще не помогали. Каждый день мы вызывали "скорую". Антибиотики даю – температура спадает, но через 3 часа опять поднимается. На пятый день температура была больше 39. Вызвала "скорую" – нас увезли. Сказали, что корь", – поделилась женщина.

По данным Минздрава, в январе ситуация с заболеваемостью корью в Казахстане должна улучшиться благодаря иммунизации. Мы обязательно сообщим о текущей обстановке с корью в новом году.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.