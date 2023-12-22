Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как корь стала главной болезнью в Казахстане в 2023 году

Опубликовано:

Высыпания на теле у ребенка
Корь. Иллюстративное фото: Marina Demiduik/Getty Images

2023 год стал годом завершения пандемии COVID-19. В Казахстане же этот период ознаменовался резкой вспышкой другого инфекционного заболевания, передает корреспондент NUR.KZ.

2023 год Казахстан заканчивает, официально находясь в тройке мировых лидеров по заболеваемости корью.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Казахстане с мая по октябрь 2023 года было зафиксировано 12 985 случаев заболевания корью.

Больше заболевших было зафиксировано только в Йемене – 25 261 случай, и в Индии – 14 927 случаев.

Впервые о массовом распространении данного заболевания заговорили в июне. Тогда сотрудники столичного Департамента санэпидконтроля зафиксировали вспышку в двух детских садах Астаны.

34 ребенка, родители которых отказались от плановой прививки против кори, краснухи и паротита, заболели корью. Это значительная разница с началом года, когда в стране регистрировались лишь разовые случаи заболеваемости.

Тогда глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что все случаи кори в Казахстане являются завозными. По ее словам, в начале года заболеваемость выросла во всем мире, а в нашу страну корь завезли из России и Турции. Также летом Минздрав не планировал проводить дополнительную вакцинацию для непривитых.

У ребенка на шее и голове папулы кори
У ребенка на шее и голове папулы кори: iStockPhoto

При этом уже в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. К этому времени в Казахстане было уже более 7 тысяч человек, заразившихся корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объяснили это отказом от прививок.

К середине октября эпидситуация обострилась в Астане. Врачи заявили об анализе данных за последние 29 лет, который показал, что пики заболеваемости корью в Астане приходились на 1998, 2005, 2015, 2019 годы. Последний пик заболеваемости был в 2019 году, следующий пик заболеваемости прогнозировался на 2023-2024 годы. Тревогу также забили врачи Шымкента, там стали ежедневно выявлять до 70 заболевших.

В начале ноября стало известно о том, что в Астане начнется массовая вакцинация детей против кори.

К концу месяца появилась информация, что 30 казахстанских детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации с корью.

Женщина выступает
Ажар Гиният. Фото: gov.kz

В конце ноября министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане. Она заявила, что Минздрав ожидает стабилизации ситуации в декабре и уменьшения заболеваемости в январе нового года.

Ажар Гиният также рассказала, какие лично она приняла меры для защиты своей семьи от опасного инфекционного заболевания. В частности, глава Минздрава заявила, что ее внук уже получил вакцинацию от кори.

"Младшему внуку 5 лет, и он вакцинировался. На четвертый день у него поднялась температура, на фоне температуры была рвота, врачи оценили это как реакцию на прививку. Через день эти симптомы прошли.

Поэтому я вам как есть передаю. Возможно, могут быть такие реакции", – указала глава Минздрава.

Красные пятна на теле ребенка
Корь. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

Что касается причин обострения эпидситуации с корью – в Минздраве уверены: всему виной отказ от иммунизации.

"Весной и летом мы начали прорабатывать вопросы проведения дополнительной массовой иммунизации. Для этого необходимо было знать, какую группу населения (надо прививать – ред.), то есть какая возрастная группа больше всего болеет.

Ближе к августу – в сентябре мы выявили, что в более 60% случаев болеют дети. Была определена эта группа – дети до 5 лет. Определили также, что это 1,5 млн детей, и буквально в кратчайшие сроки мы получили вакцины", заявила заместитель Комитета санэпидконтроля Зауре Ахметова.

Она также рассказала, какие опасные инфекционные заболевания могут вернуться, если казахстанцы продолжат отказываться от вакцинации.

"Увеличение отказников или несвоевременное проведение вакцинации приводит к росту неиммунной прослойки среди населения.

На сегодня любая вакциноуправляемая инфекция имеет высокий риск распространения. Это и коклюш, и гепатиты, и дифтерия, и полиомиелит, который приводит к инвалидизации. Поэтому только своевременная вакцинация позволит нам предупредить вспышки в нашей стране", заявила Ахметова.

Кареты скорой помощи собираются выезжать на вызов
Кареты скорой помощи. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В начале декабря корреспондент NUR.KZ пообщался с жительницей Алматы, чей 5-летний ребенок заразился корью.

"У нас пять дней температура держалась. Антибиотики вообще не помогали. Каждый день мы вызывали "скорую". Антибиотики даю – температура спадает, но через 3 часа опять поднимается. На пятый день температура была больше 39. Вызвала "скорую" – нас увезли. Сказали, что корь", – поделилась женщина.

По данным Минздрава, в январе ситуация с заболеваемостью корью в Казахстане должна улучшиться благодаря иммунизации. Мы обязательно сообщим о текущей обстановке с корью в новом году.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2051484-kak-kor-stala-glavnoy-boleznyu-v-kazahstane-v-2023-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.