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30 лет независимости Казахстана

Какие инфекции могут вернуться, если казахстанцы будут отказываться от вакцинации, рассказали в Минздраве

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Женщина держит шприц
Вакцинация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зампред Комитета санэпидконтроля Зауре Ахметова на брифинге в кабмине рассказала, какие опасные инфекции могут вернуться, если казахстанцы будут отказываться от вакцинации, передает корреспондент NUR.KZ.

Зауре Ахметова сообщила, что корь является вакциноуправляемой инфекцией и имеет цикличный характер.

"В Казахстане вспышки кори были и в 2005, и 2015, и в 2019 годах. Только благодаря массовой дополнительной иммунизации нам удалось стабилизировать ситуацию. Чтобы сохранить ребенку здоровье, нужно сделать своевременно все профилактические прививки", — указала она.

Между тем, по ее словам, казахстанцы рискуют столкнутся с другими опасными инфекциями, если и дальше будут отказываться от вакцинации.

"Увеличение отказников или несвоевременное проведение вакцинации приводит к росту неимунной прослойки среди населения.

На сегодня любая вакциноуправляемая инфекция имеет высокий риск распространения. Это и коклюш, и гепатиты, и дифтерия, и полиомиелит, которая приводит к инвалидизации. Поэтому только своевременная вакцинация позволит нам предупредить вспышки в нашей стране", –заявила спикер.

Напомним, сегодня стало известно, что 30 казахстанских детей, заразившихся корью, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Также представитель комитета Минздрава прокомментировал информацию в соцсетях о том, что в казахстанские детсады не пускают детей без прививок.

Мы также сообщали, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, при этом 96% госпитализированных детей не привиты.

23 ноября стало известно о том, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори. Летом в МЗ объясняли, откуда корь попала в Казахстан.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

  • родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
  • родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
  • при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2048052-kakie-infektsii-mogut-vernutsya-esli-kazahstantsy-budut-otkazyvatsya-ot-vaktsinatsii-rasskazali-v-minzdrave/

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