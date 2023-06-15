Вспышку кори зафиксировали в двух детсадах Астаны: медики обратились к родителям

Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане 34 ребенка, родители которых отказались от плановой прививки против кори, краснухи и паротита, заболели корью, передает NUR.KZ со ссылкой на замглавы ДСЭК Астаны Жанну Пралиеву.

Согласно данным департамента санэпидконтроля, вспышку кори зарегистрировали в двух дошкольных организациях Астаны. В первом случае заболевший корью ребенок заразил 8 непривитых детей, во втором - ребенок, также посещающий организованный коллектив, заразил 4 непривитых детей.

"Все заболевшие были не привиты по причине отказа их родителей от прививок, что привело детей к госпитализации с диагнозом "типичная форма кори", в 100% случаев болезнь проявилась в тяжелой степени, остается угроза развития осложнений", - говорится в сообщении департамента.

Дошкольные организации, в которых были выявлены случаи заражения корью, привлекли к административной ответственности за нарушение прав ребенка на здоровый коллектив, в частности за допуск детей, не получивших плановые профилактические прививки, в детский сад и за недостижение порогового уровня коллективного иммунитета.

"Коллективный иммунитет в группах дошкольных организаций должен соблюдаться на уровне не менее 90% от общего количества детей в группе. Допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группах не более 10%", - отметили в ДСЭК.

Как подчеркнула заместитель руководителя столичного департамента санэпидконтроля, отказ от прививок повышает вероятность серьезно пострадать от инфекционной болезни и даже может привести к смерти.

"При заболевании полиомиелитом может развиться паралич, корь может вызвать слепоту и панэнцефалит (деградация и смерть вследствие поражения головного мозга), паротит - (может привести - прим. ред.) к бесплодию у мальчиков, краснуха у беременных - к врожденным уродствам у плода", - сообщила Пралиева.

В департаменте проинформировали, что в Казахстане много лет для плановых прививок и локализации вспышек используется живая вакцина против кори, паротита и краснухи индийского производства. Эффективность этой вакцины достигает 95-97%.

"Уважаемые родители, убедительно просим Вас не отказываться от плановых профилактических прививок, ведь здоровье Ваших детей в Ваших руках", - обратились медики к казахстанцам.

Пралиева добавила, что всего по Астане корью заразились 58 человек, 48 из них - дети. 9 заразившихся малышей имели временные медицинские отводы от прививки, 34, или 71%, оказались непривитыми против кори по причинам отказа их родителей.

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпаниями.

Симптомы кори

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет.

Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;

родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;

при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2024848-vspyshku-kori-zafiksirovali-v-dvuh-detsadah-astany-mediki-obratilis-k-roditelyam/