"Поднялась температура, была рвота": Гиният о том, как ее 5-летний внук перенес прививку от кори

Глава Минздрава в СЦК рассказала, какие она лично предприняла меры для того, чтобы повысить доверие населения к вакцинам против кори, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният отметила, что большинство казахстанцев доверяют вакцинам против кори.

"В целом, доверие у населения есть, это небольшой процент, скажем, 10%, которые не пришли на плановую вакцинацию в течение 10 месяцев. Это люди, которые, действительно, слушают некоторых экспертов, так называемых, антиваксеров. Есть люди, которые отказываются из религиозных соображений. А есть люди, которые сомневаются, и при достаточном объяснении они убеждаются и получают вакцинацию.

Поэтому, учитывая, что, в основном, страдают маленькие дети, мы сейчас проводим масштабную информационную работу, эту работу я сама начала, привела в поликлинику своего 5-летнего внука, доказать примером, что вакцина безопасная, эффективная, что можете доверять", – сказала она.

По словам министра, ее старшей внучке 9 лет, и в 6 лет она уже была вакцинирована.

"Младшему внуку 5 лет, и он вакцинировался. На четвертый день у него поднялась температура, на фоне температуры была рвота, врачи оценили это как реакцию на прививку. Через день эти симптомы прошли. Поэтому я вам как есть передаю. Возможно, могут быть такие реакции", – указала глава Минздрава.

Напомним, вчера в Минздраве рассказали об эпидситуации по кори в стране – 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Также глава Комитета санэпидконтроля Нуркан Олжабаев рассказал, из-за чего эпидситуация по кори обострилась в Казахстане.

А зампред КСЭК Зауре Ахметова сообщила, какие опасные инфекции могут вернуться, если казахстанцы будут отказываться от вакцинации.

Несколько дней назад мы писали о том, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, при этом 96% госпитализированных детей не привиты.

Ранее, 22 ноября, в Алматы также сообщили о заполняемости инфекционных больниц города на 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

23 ноября стало известно о том, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори.

Между тем в Минздраве еще летом объясняли, откуда корь попала в Казахстан.