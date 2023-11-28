Обострение ситуации с корью в Казахстане объяснили в Минздраве

Глава Комитета санэпидконтроля Нуркан Олжабаев на брифинге в кабмине рассказал, из-за чего эпидситуация по кори обострилась в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге журналисты поинтересовались у Нуркана Олжабаева, почему министерство медлило с принятием мер по борьбе с корью, что в итоге привело к нынешней ситуации с заболеванием в стране.

"Когда начались первые случаи регистрации кори – завозные случаи, было вынесено постановление главного санврача в марте о том, что должна вестись работа в очагах – наверстывающая иммунизация. Так как уже было сказано, что это (рост заболеваемости – ред.) идет одновременно во всем мире. Велась тогда и работа с производителем – была достигнута договоренность о доставке вакцин в Казахстан", – заявил он.

Между тем, его заместитель Зауре Ахметова признала, что регистрация единичных случаев кори началась в Казахстане в феврале – марте 2023 года.

"Хочу отметить, что уже весной и летом мы начали прорабатывать вопросы проведения дополнительной массовой иммунизации. Для этого необходимо было знать, какую группу населения (надо прививать – ред.), то есть какая возрастная группа больше всего болеет.

Мониторинг, проводимый в летние месяцы, показал относительную стабильность, то есть не было у нас вспышек заболеваемости среди населения. И вот ближе к августу – в сентябре мы выявили, что в более 60% случаев болеют дети. Была определена эта группа – дети до 5 лет. Определили также, что это 1,5 млн детей и буквально в кратчайшие сроки мы получили вакцины", – заявила она.

Напомним, что сегодня традиционное заседание правительства началось с обсуждения ситуации по кори в стране. С докладом выступила не заявленная ранее глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният. Она сообщила, что в стране с начала года зарегистрировано более 17 тыс. случаев заболевания корью, причем львиная доля приходится на непривитых детей. Сообщалось также, что 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Несколько дней назад мы писали о том, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, при этом 96% госпитализированных детей не привиты. Ранее, 22 ноября, в Алматы также сообщили о заполняемости инфекционных больниц города на 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

23 ноября стало известно о том, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори. Летом в МЗ объясняли, откуда корь попала в Казахстан.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая – в возрасте 1 года, вторая – в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью: