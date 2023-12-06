Число заболевших корю превысило 20 тыс. в Казахстане: Минздрав обратился к родителям

Глава Национального центра общественного здравоохранения Минздрава Манар Смагул в СЦК привела актуальные данные по заболеваемости корью, передает корреспондент NUR.KZ.

Манар Смагул сообщила, что эпидемиологическая ситуация по кори остается сложной.

"С начала года по республике на сегодня зарегистрировано 20 188 случаев. 81% заболеваний приходится на детей до 14 лет. Случаи кори зарегистрированы во всех регионах страны. Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях", – заявила она.

В этой связи она обратилась к родителям с призывом привить детей против кори.

"Учитывая неблагополучную ситуацию по кори, хотелось бы обратить внимание родителей на статус вакцинации своего ребенка, потому что единственный способ эффективный профилактики – это вакцинация, поэтому просим обратить внимание", – отметила она.

Напомним, 28 ноября глава Минздрава Ажар Гиният говорила, что с начала года по стране зарегистрировано 17 тыс. случаев кори.

Ранее глава Комитета санэпидконтроля Нуркан Олжабаев рассказал, из-за чего эпидситуация по кори обострилась в Казахстане.

Зампред КСЭК Зауре Ахметова сообщила, какие опасные инфекции могут вернуться, если казахстанцы будут отказываться от вакцинации.

Две недели назад мы писали о том, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, при этом 96% госпитализированных детей не привиты.

Также в Алматы сообщали о заполняемости инфекционных больниц города на 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

Между тем в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори.

На прошлой неделе Ажар Гиният озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане.

А в столичном акимате сообщили, что продолжается рост заболеваемости корью среди населения, в частности, среди непривитых детей.