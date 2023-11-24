Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Инфекционки" переполнены, дети – в тяжелом состоянии: как обстоит ситуация с корью в Астане

Опубликовано:

Сыпь на теле у девочки
Корь у детей. Иллюстративное фото: StockPlanets / Getty Images

Детский инфекционный стационар в Астане переполнен на 111%. 96% госпитализированных детей не привиты, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщает акимат Астаны, в городе наблюдается рост заболеваемости корью, причем большая часть заболевших - непривитые дети.

Отмечается, что детский инфекционный стационар перегружен на 111%. При коечной мощности в 300 койко-мест, сейчас она увеличена до 557 мест, еще 20 коек - реанимационных.

"Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей, опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений.

Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, такие как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте", - говорит заведующая инфекционным отделением №6 Гульмира Нуртазина.

По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.

"Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% - непривитые дети, и все они сложные. С корью 6 пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом, критическом состоянии.

Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии, и они не в силах им помочь", - отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ №3 Екатерина Булатова.

Врачи отмечают, что в основном болеют дети до 14 лет. Корь есть и среди взрослых - у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса, либо не ревакцинировался согласно календарю прививок.

Сейчас, как сообщает горакимат, значительно увеличилось количество обращений в инфекционную больницу Астаны, а в приемном покое образуются длинные очереди ожидающих медицинскую помощь.

"Да, действительно, время ожидания приема врача превышает иногда более 1,5-3-х часов ввиду того, что увеличилось число обращений пациентов до 2,5 раза по скорой медицинской помощи и самообращением. Связано это с ростом заболеваемости вирусными инфекциями - ОРВИ, корью, ОКИ (острая кишечная инфекция).

В связи с этим организовано до 8 постов приема врачей в общем приемном покое, в том числе 2 поста в приемном покое по кори.

Дети из группы риска (по Triage-системе - красный цвет) обслуживаются вне очереди. Также в каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала", - пояснили в многопрофильной детской городской больнице №3.

По данным городского управления здравоохранения, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Состояние их - средней тяжести.

"Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети… а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина", - отметили в горздраве.

Врачи напоминают, что единственная профилактика и защита от кори на сегодня - это вакцинация.

В среду стало известно, что в Алматы заполняемость инфекционных больниц достигла 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

Также накануне в Минздраве сообщили, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори.

Летом в МЗ объясняли, откуда корь попала в Казахстан.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет.

Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

  • родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
  • родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
  • при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2047473-infektsionki-perepolneny-deti-v-tyazhelom-sostoyanii-kak-obstoit-situatsiya-s-koryu-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.