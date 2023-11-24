"Инфекционки" переполнены, дети – в тяжелом состоянии: как обстоит ситуация с корью в Астане

Детский инфекционный стационар в Астане переполнен на 111%. 96% госпитализированных детей не привиты, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщает акимат Астаны, в городе наблюдается рост заболеваемости корью, причем большая часть заболевших - непривитые дети.

Отмечается, что детский инфекционный стационар перегружен на 111%. При коечной мощности в 300 койко-мест, сейчас она увеличена до 557 мест, еще 20 коек - реанимационных.

"Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей, опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений.

Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, такие как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте", - говорит заведующая инфекционным отделением №6 Гульмира Нуртазина.

По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.

"Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% - непривитые дети, и все они сложные. С корью 6 пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом, критическом состоянии.

Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии, и они не в силах им помочь", - отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ №3 Екатерина Булатова.

Врачи отмечают, что в основном болеют дети до 14 лет. Корь есть и среди взрослых - у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса, либо не ревакцинировался согласно календарю прививок.

Сейчас, как сообщает горакимат, значительно увеличилось количество обращений в инфекционную больницу Астаны, а в приемном покое образуются длинные очереди ожидающих медицинскую помощь.

"Да, действительно, время ожидания приема врача превышает иногда более 1,5-3-х часов ввиду того, что увеличилось число обращений пациентов до 2,5 раза по скорой медицинской помощи и самообращением. Связано это с ростом заболеваемости вирусными инфекциями - ОРВИ, корью, ОКИ (острая кишечная инфекция).

В связи с этим организовано до 8 постов приема врачей в общем приемном покое, в том числе 2 поста в приемном покое по кори.

Дети из группы риска (по Triage-системе - красный цвет) обслуживаются вне очереди. Также в каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала", - пояснили в многопрофильной детской городской больнице №3.

По данным городского управления здравоохранения, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Состояние их - средней тяжести.

"Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети… а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина", - отметили в горздраве.

Врачи напоминают, что единственная профилактика и защита от кори на сегодня - это вакцинация.

В среду стало известно, что в Алматы заполняемость инфекционных больниц достигла 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

Также накануне в Минздраве сообщили, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори.

Летом в МЗ объясняли, откуда корь попала в Казахстан.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет.

Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью: