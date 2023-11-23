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Полмиллиона доз вакцины от кори завезли в Казахстан

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Жидкость набирают в шприц из ампулы
Иллюстративное фото: Aleksandr Zubkov/Getty Images

В Алматы прибыли 500 тысяч доз вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП), предназначенные для дополнительной массовой иммунизации, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Партия вакцины в количестве 500 тысяч доз для прибыла в южную столицу сегодня.

Отмечается, что сейчас в Казахстане для стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью приняты меры срочного реагирования. Для предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости главный государственный санврач подписала постановление по проведению дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита детям, независимо от прививочного статуса.

"Министерством здравоохранения РК был проработан закуп дополнительного объема вакцины для иммунизации населения. В целом для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено более 1,5 млн доз вакцины против ККП", – говорится в сообщении ведомства.

Прибывшая вакцина будет распределена по регионам страны.

Сообщается, что для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП), производства "Serum Institute of India".

"Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет, и рекомендована для прекращения распространения вспышек заболевания", – подчеркнули в Министерстве здравоохранения РК.

Как напомнили медики, в этом году в Казахстане, так же как и во многих странах мира, отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью.

Корь является одной из контагиозных вирусных инфекций, когда передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте

С 6 ноября Минздравом начата дополнительная массовая иммунизация против кори.

По информации министерства, в первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев.

С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори:

  • детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса;
  • медицинских работников (до 55 лет);
  • лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.

В соответствии с календарем профилактических прививок против кори в плановом порядке в стране прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12-15 месяцев, вторую – в 6 лет.

Ситуация с корью в Казахстане

Напомним, в конце июля глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре стало известно, что с начала года в Казахстане уже более 7 тыс. человек заразились корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объясняют это отказом от прививок.

Позже в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы. Из-за вспышки болезни школьников в одной из школ отправили на дистанционку.

В середине октября УОЗ Астаны уже сообщал, что эпидситуация с корью в столице нестабильна.

Также сообщалось, что вспышка болезни наблюдается и в Актобе, здесь пришлось развернуть еще один стационар – инфекционная больница оказалась переполнена заболевшими.

В Шымкенте зафиксировали вспышку кори – в третьем мегаполисе страны ежедневно выявляют до 70 заболевших, большая часть заразившихся – дети младше 4 лет.

В начале ноября в Минпросвещении рассказали, могут ли школы Казахстана закрыть на карантин из-за кори.

А позже министр здравоохранения РК Ажар Гиният обратилась к казахстанцам и призвала их привиться от кори и привить своих детей.

Вчера замглавы ДСЭК Астаны Жанна Пралиева сообщила о нестабильной эпидемиологической ситуации по кори в столице. По ее словам, большая часть заболевших – не привиты

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2047194-polmilliona-doz-vaktsiny-ot-kori-zavezli-v-kazahstan/

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