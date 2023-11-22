Вспышка кори в Алматы: заполняемость инфекционных больниц достигла 90 процентов

В Алматы зафиксировано свыше 2,5 тысяч случаев кори, а эпидемиологи называют сложившуюся ситуацию - нестабильной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения акимата Алматы.

По информации профильного ведомства, на 22 ноября коечный фонд инфекционных стационаров Алматы по заболеваемости корью занят на 90,3%.

"В частности, в Детской городской клинической инфекционной больнице развернуто 7 отделений для лечения больных корью детей на 280 коек (из них 12 коек в реанимационном отделении), в том числе 1 отделение в филиале Саялы, по 3 отделения в стационаре на ул. Байзакова и в филиале Апорт. В резерве имеются 40 коек.

Здесь хотелось бы отметить, что в случае нехватки коек, в Детской городской клинической инфекционной больнице есть возможность развертывания еще дополнительно двух отделений на 21 и 84 койки в филиале по адресу: мкр. Кок-Кайнар, ул. А. Мамбетова, 1/63", - говорится в релизе управления.

В городской клинической инфекционной больнице им. С.Жекеновой» развернуты также койки на 120 мест, из них занято 108 коек.

При ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

Летом мы сообщали о том, что в Минздраве объяснили, откуда корь завезли в Казахстан. Первый случай кори был завезен в Казахстан в начале года из Турции, из России.

Уже в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. К этому времени , начиная с начала года, в Казахстане было уже более 7 тыс. человек, заразившихся корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объяснили это отказом от прививок.

К середине октября эпидситуация обострилась в Астане, и в начале ноября стало известно о том, что в Астане начнется массовая вакцинация детей против кори.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая – в возрасте 1 года, вторая – в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью: