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Больницы перегружены, создан штаб: о ситуации с корью в Астане рассказали в акимате

Опубликовано:

Сыпь на теле человека
Корь. Иллюстративное фото: airdone/Getty Images

В Астане продолжается рост заболеваемости корью среди населения, в частности, среди непривитых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Согласно информации, размещенной на сайте городского акимата, в Астане на стационарном лечении из-за кори находятся 327 пациентов, из них 248 – дети.

"Создан городской штаб под председательством заместителя акима города, еженедельно проводится заседание штаба. Также по Астане имеется 15 мечетей, после жума намаз имамами проводится информационно-разъяснительная работа среди населения", – сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова.

Также, по данным Рустемовой, в связи с ростом заболеваемости детского населения корью, коечный фонд детской больницы № 3 Астаны увеличен до 500 коек, в том числе реанимационных – до 20.

С начала октября в городском инфекционном центре для госпитализации взрослых пациентов с корью средне-тяжелой и тяжелой степени тяжести развернуто 100 коек, в резерве находится еще 100.

Отмечается, что для проведения дополнительной массовой иммунизации детей, с целью исключения контакта с другими пациентами, в поликлиниках выделены отдельные прививочные кабинеты. Они работают по будням с 8.00-18.00.

На сегодня, по данным управления здравоохранения, в медорганизациях города в остатках имеются 8 600 доз вакцины против кори, ожидается поставка 121 тысячи доз из резерва правительства для вакцинации 121 тыс. населения.

В пресс-службе акимата также сообщили, что на сегодняшний день более 16 тысяч детей вакцинировали против кори в Астане.

"Наша сегодняшняя главная задача – не допустить летальных случаев и осложнений от кори. Вакцинация также проводится в очагах инфекции, где привито 1733 контактных лиц, а также проводится выявление лиц до 18 лет, не привитых против кори. На сегодняшний день с начала года выявлено 14 374 лиц, из них привито 12 746 (88%)", – сообщила главный государственный санврач Астаны Сархат Бейсенова

При первых симптомах болезни санврач рекомендует сразу же обращаться за помощью к врачам.

К таковы относятся:

  • увеличение температуры до 38—40°C;
  • головные боли, слабость;
  • снижение аппетита;
  • конъюнктивит, ринит, светобоязнь;
  • сухой, надсадный кашель;
  • охриплость голоса;
  • коревая энантема – крупные красные пятна на мягком и твердом нёбе, сыпь, которая начинается примерно на 3-4 день заболевания и спускается от лица к телу.

"Вакцинация против кори – единственное эффективное средство, предупреждающее заражение корью, а также ее осложнения. В этой связи призываю родителей ответственно отнестись к здоровью своего ребенка, вовремя получать прививки, а также вакцинировать ребенка в рамках дополнительной массовой иммунизации против кори", – призвала санврач столицы.

Отмечается, что с 6 ноября в Астане ведется массовая иммунизация против кори. Ей подлежат дети от 6 до 10 месяцев 29 дней и от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней, а также медицинские работники.

Получить прививку можно бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.

Ранее мы писали о том, что министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая на заседании правительства в конце ноября, рассказала о ситуации с корью в Казахстане.

В Казахстане на конец ноября было зарегистрировано более 17 тыс. случаев кори. Из них более 82% приходится на детей. В том числе 83% приходится на непривитых детей. Случаи кори зарегистрированы во всех регионах. Повышенный уровень наблюдается в Шымкенте - свыше 3 тыс. случаев, в Алматы и Жамбылской области – свыше 2 тыс. случаев.

Гиният также прокомментировала слухи о платной вакцинации против кори в Казахстане. Глава Минздрава отметила, что в Казахстане вакцинация против кори всех желающих проводится бесплатно.

В середине ноября мы сообщали о том, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, а 96% госпитализированных детей не привиты. В Алматы в середине ноября также сообщили о заполняемости инфекционных больниц города на 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

23 ноября стало известно о том, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2049462-bolnitsy-peregruzheny-sozdan-shtab-o-situatsii-s-koryu-v-astane-rasskazali-v-akimate/

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