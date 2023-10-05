Штамм коронавируса Эрис появился в Казахстане, заявили в Минздраве

На брифинге в СЦК глава Минздрава заявила, что последнее исследование выявило появление в Казахстане нового штамма коронавируса Эрис, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что в Казахстане ежемесячно проводят исследования, чтобы проверить, какие штаммы коронавируса циркулируют в стране – последняя проверка выявила новый штамм.

"Мы каждый месяц проводим генетический анализ КВИ, чтобы понять, циркулирует ли в стране новый штамм или нет, изменился ли вид вируса, и последние генетические исследования показали, что в страну пришел штамм Эрис.

Вирус мутирует, и регистрируются разные его штаммы. Если мы в прошлом месяце еще говорили, что этого вида (прим.авт. – коронавируса) у нас нет, то сейчас по результатам анализов мы его видим", - заявила Гиният.

Отметим, что в конце сентября глава Минздрава заявляла, что в Казахстане не выявляли новых штаммов коронавируса.

Напомним, об Эрисе стало известно в августе текущего года - в ВОЗ заявляли, что этот штамм может быстро распространяться, однако несет низкий риск для здоровья населения. Ученые подчеркивали, что Эрис является подвариантом штамма Омикрон. На тот момент отмечалось, что нет никаких доказательств того, что он может вызвать тяжелое течение заболевания.

Подчеркнем, что официально об окончании пандемии коронавируса, начавшейся в марте 2020-го, было объявлено лишь в мае этого года. Тогда глава ВОЗ сообщал, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

После этого в Казахстане были отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако в Минздраве тогда подчеркивали, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать.

Тем не менее в начале сентября Всемирная организация здравоохранения заявила о резком росте случаев заражения КВИ во всем мире.