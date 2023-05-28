Минздрав отменил все ограничения, введенные в Казахстане из-за пандемии COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает официальный сайт Минздрава РК.

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, в связи с объявлением ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 отменены постановления главного государственного санитарного врача Казахстана, которые предусматривали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом среди населения, в том числе в рамках проекта Ashyq.

"Подписано постановление главного государственного санитарного врача РК №5 от 19 мая 2023 года "Об отмене некоторых постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Однако в ведомстве отметили, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Напомним, еще в январе текущего года вице-министр здравоохранения и главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидемиологической ситуации в стране. Уже тогда она отмечала снижение заболеваемости КВИ.

Между тем в начале мая алматинские врачи поделились воспоминаниями о том, как они находились на передовой в самый разгар пандемии коронавируса.

Добавим, что по данным ведомства, на 5 мая лечение от COVID-19 получали 1 129 человек, из них в стационарах находились 143 пациента, на амбулаторном лечении – 986 пациентов. Трое больных находились в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2022345-minzdrav-otmenil-vse-ogranicheniya-vvedennye-v-kazahstane-iz-za-pandemii-covid-19/