О появлении нового штамма COVID-19 Eris объявили в ВОЗ

COVID-19. Иллюстративное фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм COVID-19 Eris вызвал интерес исследователей. Он может быстро распространяться, однако несет низкий риск для здоровья населения, передает The Guardian.

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Новый вариант, известный как EG.5 или Eris, является подвариантом штамма Omicron. В настоящее время он активно распространяется во всех странах мира, включая США, Китай и Великобританию. Однако, по данным ВОЗ, данный подвариант не представляет большой угрозы для здоровья населения.

"На основании имеющихся данных риск для здоровья населения, создаваемый EG.5, оценивается как низкий на глобальном уровне. На сегодняшний день не зарегистрировано случаев тяжелого течения заболевания", — заявили в организации.

При этом данный штамм вызвал повышенный интерес у ученых. Кристина Пейджел, профессор операционных исследований в Университетском колледже Лондона, сказала, что данный подвариант способен более эффективно "укрываться" от иммунной системы. Однако нет никаких доказательств того, что он может вызвать тяжелое течение заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2031950-o-poyavlenii-novogo-shtamma-covid-19-eris-obyavili-v-voz/