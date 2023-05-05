ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса

Девушка в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

ВОЗ отменяет статус пандемии для COVID-19. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга, который транслировался в Twitter-аккаунте ВОЗ.

"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", — заявил Гебрейесус на брифинге.

Однако, по его словам, это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

"С начала пандемии от заболевания официально погибло около 7 млн человек. Реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 млн погибших", — отметил Тедрос.

Официально пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года во время брифинга в Женеве. На тот момент случаи заражения COVID-19 были подтверждены в 114 странах мира, а общее количество зараженных перевалило за 121 тысячу человек. От болезни к тому дню скончались больше 4,3 тысяч человек.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы еще в декабре 2019 года в Китае: 31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов.

В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

В Казахстане первые случаи заражения КВИ зарегистрировали 13 марта в Алматы. Зараженными оказались граждане, прибывшие из Германии. В тот же день коронавирус подтвердился у одной из жительниц столицы, а также у отца казахстанского дипломата в Берлине.

Вскоре после этого было объявлено о введении общенационального карантина в Казахстане и режима ЧП в каждой области отдельно. Жесткий карантин ввели в Алматы и Астане, ограничив въезд и выезд из городов с помощью блокпостов.

После снятия режима ЧС заболеваемость КВИ продолжила расти. Пик заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции пришелся на лето 2020 года.

Система здравоохранения не справлялась с количеством больных: ощущалась нехватка медиков, а в аптеках пропадали необходимые лекарства.

В Казахстан на помощь нашим врачам приезжали зарубежные коллеги, в частности, из России. В то же время в стране началась эпидемия пневмонии с признаками коронавируса.

В конце июня 2020-го президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести второй по счету жесткий карантин в стране. Он начал действовать с 5 июля.

13 июля был объявлен День общенационального траура в память о жертвах коронавируса в Казахстане.

Согласно данным на сайте Минздрава РК, с начала пандемии и по 5 мая 2023 года в Казахстане зарегистрировали свыше 1,4 млн случаев заражения КВИ, еще 91 тыс. человек заболели пневмонией с признаками коронавируса. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 13 848 казахстанцев, еще 5413 человек скончались от пневмонии с признаками КВИ.

На сегодня лечение от КВИ в больницах страны продолжают получать 143 человека, 986 человек лечатся амбулаторно. Состояние 3 пациентов оценивается как тяжелое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2019620-voz-otmenyaet-status-pandemii-dlya-covid-19/