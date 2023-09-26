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Выявили ли в Казахстане новые виды коронавируса, ответили в Минздраве

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Исследования в лаборатории
Лаборатория. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в правительстве глава Минздрава рассказала, появились ли в Казахстане новые виды коронавирусной инфекции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы ежемесячно коронавирусную инфекцию, которая циркулирует у нас в среде, и которой болеют люди, генетически исследуем. За прошлый месяц мы новых видов коронавируса или омикрона не выявили. Сейчас заканчивается исследование этого месяца, и я дополнительно информацию предоставлю, если появился новый штамм", - заявила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Она добавила, что кроме коронавируса среди казахстанцев сейчас циркулирует энтеровирусная инфекция, а также аденовирусы.

"Сказать, что появилась какая-то новая зараза – нет. Но идет уже сезон ОРВИ, по всей стране начата кампания вакцинации против гриппа. Также мы советуем пожилым людям, у кого иммунодефицитные состояния, привиться против коронавирусной инфекции", - добавила Гиният.

Отметим, что также глава Минздрава сегодня ответила, стоит ли ожидать в Казахстане введения карантина в случае распространения коронавируса в предстоящий эпидсезон.

Напомним, в начале сентября Всемирная организация здравоохранения заявила о резком росте случаев заражения КВИ во всем мире. При этом в организации подчеркивали, что зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру.

Стоит отметить, что официально об окончании пандемии коронавируса, начавшейся в марте 2020-го, было объявлено лишь в мае этого года. Тогда глава ВОЗ сообщал, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

После этого в Казахстане были отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако в Минздраве тогда подчеркивали, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2038171-vyyavili-li-v-kazahstane-novye-vidy-koronavirusa-otvetili-v-minzdrave/

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