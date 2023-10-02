Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, создавшие новый тип вакцин. Теперь ими прививают от Covid-19

Нобелевской премии 2023 года в области медицины и физиологии удостоены Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) - за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин, на основе РНК. С начала пандемии коронавируса использование РНК-вакцин уже помогло спасти миллионы жизней.

Их работа признана неоценимой в условиях, когда мир пережил страшную эпидемию Covid-19, и велика угроза других эпидемий, объяснили свое решение в Нобелевском комитете.

В прошлом году премию вручили шведскому генетику Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

Нобелевские премии по физиологии и медицине

С 1901 года в общей сложности были присуждены 112 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 224 человека.

Устав Нобелевского фонда предусматривает, что премия может быть разделена поровну между двумя работами, если каждая из них окажется достойной награждения.

Если работа, заслужившая премию, создана двумя или тремя авторами, она присуждается им совместно.

39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 34 премии разделили между собой два человека, и еще 39 премий были поделены между тремя лауреатами.

Нобелевская премия по физиологии и медицине не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.

По правилам Нобелевского комитета, если ни одна из рассматриваемых работ не покажется экспертам достаточно передовой и уникальной, призовой фонд сохраняется до следующего года.

Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине - 12 женщин. Из них лишь Барабара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.

На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине - Фредерик Г. Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.

Самый пожилой лауреат - Пейтон Роус, которому на момент присуждения премии в 1966 году было 87 лет.

Зигмунд Фрейд и другие любопытные факты

В базе данных Нобелевского комитета можно найти интересные факты о номинациях.

Например, австрийский невролог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (1856-1939) 32 раза номинировался на Нобелевскую премию по физиологии и медицине, но так ее и не получил.

В 1929 году Нобелевский комитет по медицине нанял эксперта, который пришел к выводу, что в дальнейшем рассмотрении кандидатуры Фрейда нет необходимости, поскольку работа Фрейда не имеет доказанной научной ценности.

В 1936 году Фрейда даже номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Это сделал знакомый Фрейда, лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан.

Согласно правилам комитета, имена номинантов держатся в секрете 50 лет, поэтому о том, кто был конкурентом лауреатов этого года, мы узнаем лишь через полвека.

Ученым часто приходится десятилетиями ждать признания своих работ: научное сообщество хочет убедиться, что тот или иной прорыв в науке выдержит испытание временем.

В завещании Нобеля, правда, говорится, что награды должны присуждаться тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.

Комитет, присуждающий премии мира - единственный, который не отступает от этого правила и регулярно присуждает награду за достижения в предыдущем году.

Нобелевская премия мира: противоречивый голубь

Альфред Нобель оставил на эти цели большую часть своего состояния - более 31 млн шведских крон (сегодня это более 1,7 млрд крон, около 153 млн долларов), которые были преобразованы в фонд и инвестированы в надежные ценные бумаги. Доход от инвестиций должен ежегодно распределяться в виде призов тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.

Сумма полной Нобелевской премии на 2022 год установлена в размере 10 млн шведских крон (примерно 900 тыс. долларов).