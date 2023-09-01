ВОЗ заявила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

Тест на коронавирус. Иллюстративное фото: Maja Hitij / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения в своей еженедельной эпидемиологической сводке заявила о резком росте количества заражений коронавирусной инфекцией по всему миру, передает РИА Новости.

По данным ВОЗ, в период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63 процента больше, чем за предыдущие 28 дней. За этот же период медики зафиксировали больше 2 тыс. смертей от коронавируса.

Однако, в организации отмечают, что зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру.

"В течение этого 28-дневного периода 44 процента (103 из 234) стран сообщили ВОЗ по крайней мере об одном случае заболевания — доля, которая сокращается с середины 2022 года. Важно отметить, что эта статистика не отражает фактическое число стран, в которых имеются случаи заболевания", — цитирует издание.

По состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей.

Отмечается, что ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.

Напомним, в начале мая текущего года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус – он подчеркнул, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

Официально пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года во время брифинга в Женеве.

В конце мая текущего года в Казахстане были отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако в Минздраве тогда подчеркивали, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2034968-voz-zayavila-o-rezkom-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-mire/