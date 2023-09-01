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ВОЗ заявила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

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Врач берет биоматериал для ПЦР-анализа
Тест на коронавирус. Иллюстративное фото: Maja Hitij / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения в своей еженедельной эпидемиологической сводке заявила о резком росте количества заражений коронавирусной инфекцией по всему миру, передает РИА Новости.

По данным ВОЗ, в период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63 процента больше, чем за предыдущие 28 дней. За этот же период медики зафиксировали больше 2 тыс. смертей от коронавируса.

Однако, в организации отмечают, что зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру.

"В течение этого 28-дневного периода 44 процента (103 из 234) стран сообщили ВОЗ по крайней мере об одном случае заболевания — доля, которая сокращается с середины 2022 года. Важно отметить, что эта статистика не отражает фактическое число стран, в которых имеются случаи заболевания", — цитирует издание.

По состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей.

Отмечается, что ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.

Напомним, в начале мая текущего года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус он подчеркнул, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

Официально пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года во время брифинга в Женеве.

В конце мая текущего года в Казахстане были отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако в Минздраве тогда подчеркивали, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2034968-voz-zayavila-o-rezkom-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-mire/

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