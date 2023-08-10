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Могут ли в Казахстане ввести ограничения из-за нового штамма омикрона, ответила Есмагамбетова

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Коронавирус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК казахстанского санврача Айжан Есмагамбетову спросили, могут ли в Казахстане снова ввести ограничения из-за появления нового штамма омикрона "Eris", передает корреспондент NUR.KZ.

Санврач напомнила, что новый штамм коронавируса "Eris" появился в конце марта и сейчас распространяется в мире сегодня этот вид омикрона есть в 45 странах.

"Его распространение за последние 5 недель идет очень активно, если 5 недель назад его доля в общем объеме омикрона 5%, то сегодня – 12%.

При этом каких-то особенностей, отличающих его от других штаммов омикрона, не выявлено - он также заразен, но протекает легко и не требует повышенной госпитализации", – отметила Есмагамбетова.

Санврача спросили, могут ли в Казахстане вернуться к ковидным ограничениям, если новый штамм начнет активное распространение в стране.

"Сейчас об этом говорить рано. Пока, по тем данным, что у нас имеются, по свойствам этого вида омикрона, данных о том, что он протекает более тяжело, вызывает более тяжелые заболевания, нет. (…) Опасность по-прежнему, как и любой вид омикрона, представляет только для беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Поэтому сейчас возможности введения ограничительных мер мы не предусматриваем", – ответила спикер.

Отметим, что в начале мая текущего года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус он подчеркнул, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

Официально пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года во время брифинга в Женеве.

В конце мая текущего года в Казахстане были отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако в Минздраве отметили, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2031997-govorit-ob-etom-rano-mogut-li-v-kazahstane-vvesti-ogranicheniya-iz-za-novogo-shtamma-omikrona/

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