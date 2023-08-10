Могут ли в Казахстане ввести ограничения из-за нового штамма омикрона, ответила Есмагамбетова

Коронавирус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК казахстанского санврача Айжан Есмагамбетову спросили, могут ли в Казахстане снова ввести ограничения из-за появления нового штамма омикрона "Eris", передает корреспондент NUR.KZ.

Санврач напомнила, что новый штамм коронавируса "Eris" появился в конце марта и сейчас распространяется в мире – сегодня этот вид омикрона есть в 45 странах.

"Его распространение за последние 5 недель идет очень активно, если 5 недель назад его доля в общем объеме омикрона 5%, то сегодня – 12%.

При этом каких-то особенностей, отличающих его от других штаммов омикрона, не выявлено - он также заразен, но протекает легко и не требует повышенной госпитализации", – отметила Есмагамбетова.

Санврача спросили, могут ли в Казахстане вернуться к ковидным ограничениям, если новый штамм начнет активное распространение в стране.

"Сейчас об этом говорить рано. Пока, по тем данным, что у нас имеются, по свойствам этого вида омикрона, данных о том, что он протекает более тяжело, вызывает более тяжелые заболевания, нет. (…) Опасность по-прежнему, как и любой вид омикрона, представляет только для беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Поэтому сейчас возможности введения ограничительных мер мы не предусматриваем", – ответила спикер.

Отметим, что в начале мая текущего года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус – он подчеркнул, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

Официально пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года во время брифинга в Женеве.

В конце мая текущего года в Казахстане были отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако в Минздраве отметили, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2031997-govorit-ob-etom-rano-mogut-li-v-kazahstane-vvesti-ogranicheniya-iz-za-novogo-shtamma-omikrona/