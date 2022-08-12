Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Столица Казахстана, остававшаяся единственным регионом в "желтой" зоне по КВИ, сегодня покинула ее и перешла в "зеленую". Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно актуальным на утро 12 августа данным, все регионы Казахстана и вся республика в целом находятся в "зеленой" - самой благополучной по эпидситуации - зоне.

В "желтой" зоне столица пробыла чуть меньше месяца - с 21 июля.

Отметим, что в июле в Казахстане был изменен принцип деления на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны по КВИ. Как объясняли в Минздраве, показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тысяч населения, который использовался в матрице оценки эпидситуации изначально, был пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тысяч населения.

При этом рост заболеваемости КВИ в стране наблюдается с конца июня - начала июля. В начале августа глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что за последние 2 недели июля заболеваемость КВИ в Казахстане выросла больше чем в 3 раза.

Но последние несколько дней снова наблюдается небольшой спад суточного прироста зараженных КВИ. Так, за минувшие сутки в стране выявили 1643 новых зараженных, сутками ранее этот показатель составлял 1651 случай, еще сутками ранее - 1650 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982856-nur-sultan-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-kvi/