Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Согласно последним данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Нур-Султан перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса. Информация опубликована в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Нур-Султан стал единственным городом Казахстана, который не находится в "зеленой" зоне.

Отметим, что за прошедшие сутки, 20 июля, в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Нур-Султане было выявлено 642 заразившихся, больше только в Алматы - 650. Тем не менее, южная столица остается в "зеленой" зоне.

Стоит подчеркнуть, что не так давно принцип деления на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны по КВИ изменили в Казахстане.

С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения была актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тысяч населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тысяч населения, заявила глава Минздрава Ажар Ганият.

Кроме того, были пересмотрены подходы к ограничениям.

Накануне главный санврач столицы рассказала, какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979477-nur-sultan-pereshel-v-zheltuyu-zonu-po-koronavirusu/