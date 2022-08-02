Глава Минздрава: За последние две недели число заболевших COVID-19 выросло в 3,2 раза

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Глава Минздрава на заседании кабмина рассказала об эпидситуации по коронавирусу. По ее словам, в шести регионах страны отмечается рост заболеваемости, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что с 20 июня в республике отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом.

"За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. За последние сутки зарегистрировано 2021 случай КВИ + и 1 случай КВИ. Летальных случаев не зарегистрировано", - добавила она.

Согласно матрице оценки эпидситауции, на сегодня город Нур-Султан находится в "желтой" зоне, РК и остальные регионы - в "зеленой" зоне.

"Наибольший рост заболеваемости отмечается в шести регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в пять и более раз. В том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях в шесть раз, в Костанайской области - в пять раз.

Ко второй группе регионов, где заболеваемость выросла от трех до пяти раз, относятся пять регионов: Северо-Казахстанская, Мангистауская, Кызылординская, Атырауская области и город Нур-Султан.

В остальных регионах отмечается рост заболеваемости - до трех раз.

За последние две недели в Алматы отмечается стабилизация эпидситуации по КВИ.

Напомним, что суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился еще на 400 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981293-glava-minzdrava-za-poslednie-dve-nedeli-chislo-zabolevshih-covid-19-vyroslo-v-32-raza/