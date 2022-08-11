Еще у 1651 казахстанца подтвердился коронавирус
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Еще 1651 человек заразился коронавирусной инфекцией в Казахстане. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что это всего на 1 случай больше, чем было выявлено сутками ранее, 9 августа. При этом суточный прирост за 8 августа составлял 1128 случаев.
За 10-е же число случаи заражения коронавирусом в разрезе регионов распределились следующим образом:
- в Нур-Султане – 370 случаев;
- в Алматы – 185;
- в Шымкенте – 16;
- в Акмолинской области – 109;
- в Актюбинской области – 82;
- в Алматинской области – 16;
- в Жетысуской области – 53;
- в Атырауской области – 48;
- в ВКО – 29;
- в Абайской области – 26;
- в Жамбылской области – 33;
- в ЗКО – 118;
- в Карагандинской области – 191;
- в Улытауской области – 37;
- в Костанайской области – 89;
- в Кызылординской области – 22;
- в Мангистауской области – 34;
- в Павлодарской области – 105;
- в СКО – 78;
- в Туркестанской области – 10.
За все время эпидемии в стране выявили 1 372 634 случая заражения COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982672-esche-u-1651-kazahstantsa-podtverdilsya-koronavirus/