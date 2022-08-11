Еще у 1651 казахстанца подтвердился коронавирус

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Еще 1651 человек заразился коронавирусной инфекцией в Казахстане. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что это всего на 1 случай больше, чем было выявлено сутками ранее, 9 августа. При этом суточный прирост за 8 августа составлял 1128 случаев.

За 10-е же число случаи заражения коронавирусом в разрезе регионов распределились следующим образом:

в Нур-Султане – 370 случаев;

в Алматы – 185;

в Шымкенте – 16;

в Акмолинской области – 109;

в Актюбинской области – 82;

в Алматинской области – 16;

в Жетысуской области – 53;

в Атырауской области – 48;

в ВКО – 29;

в Абайской области – 26;

в Жамбылской области – 33;

в ЗКО – 118;

в Карагандинской области – 191;

в Улытауской области – 37;

в Костанайской области – 89;

в Кызылординской области – 22;

в Мангистауской области – 34;

в Павлодарской области – 105;

в СКО – 78;

в Туркестанской области – 10.

За все время эпидемии в стране выявили 1 372 634 случая заражения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982672-esche-u-1651-kazahstantsa-podtverdilsya-koronavirus/