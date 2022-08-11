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Еще у 1651 казахстанца подтвердился коронавирус

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Беременная женщина идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Еще 1651 человек заразился коронавирусной инфекцией в Казахстане. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что это всего на 1 случай больше, чем было выявлено сутками ранее, 9 августа. При этом суточный прирост за 8 августа составлял 1128 случаев.

За 10-е же число случаи заражения коронавирусом в разрезе регионов распределились следующим образом:

  • в Нур-Султане – 370 случаев;
  • в Алматы – 185;
  • в Шымкенте – 16;
  • в Акмолинской области – 109;
  • в Актюбинской области – 82;
  • в Алматинской области – 16;
  • в Жетысуской области – 53;
  • в Атырауской области – 48;
  • в ВКО – 29;
  • в Абайской области – 26;
  • в Жамбылской области – 33;
  • в ЗКО – 118;
  • в Карагандинской области – 191;
  • в Улытауской области – 37;
  • в Костанайской области – 89;
  • в Кызылординской области – 22;
  • в Мангистауской области – 34;
  • в Павлодарской области – 105;
  • в СКО – 78;
  • в Туркестанской области – 10.

За все время эпидемии в стране выявили 1 372 634 случая заражения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982672-esche-u-1651-kazahstantsa-podtverdilsya-koronavirus/

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