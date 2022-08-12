Больше 1600 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 11 августа, в Казахстане коронавирус выявили еще у 1643 человек. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

При этом накануне суточный прирост составил 1651 случай, а сутками ранее сообщалось о 1650 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 375,

в Алматы – 191,

в Шымкенте – 13,

в Акмолинской области – 128,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 13,

в Жетысуской области - 32,

в Атырауской области – 38,

в ВКО – 44,

в Абайской области - 28,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 105,

в Карагандинской области – 196,

в Улытауской области - 14,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 34,

в Мангистауской области – 43,

в Павлодарской области – 113,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 14.

За все время пандемии в Казахстане было зарегистрировано 1 374 277 случаев заражении КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982853-bolshe-1600-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/