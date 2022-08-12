Здоровье
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Больше 1600 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

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Люди в масках гуляют по парку
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 11 августа, в Казахстане коронавирус выявили еще у 1643 человек. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

При этом накануне суточный прирост составил 1651 случай, а сутками ранее сообщалось о 1650 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 375,
  • в Алматы – 191,
  • в Шымкенте – 13,
  • в Акмолинской области – 128,
  • в Актюбинской области – 57,
  • в Алматинской области – 13,
  • в Жетысуской области - 32,
  • в Атырауской области – 38,
  • в ВКО – 44,
  • в Абайской области - 28,
  • в Жамбылской области – 33,
  • в ЗКО – 105,
  • в Карагандинской области – 196,
  • в Улытауской области - 14,
  • в Костанайской области – 104,
  • в Кызылординской области – 34,
  • в Мангистауской области – 43,
  • в Павлодарской области – 113,
  • в СКО – 68,
  • в Туркестанской области – 14.

За все время пандемии в Казахстане было зарегистрировано 1 374 277 случаев заражении КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982853-bolshe-1600-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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