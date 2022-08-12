Больше 1600 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
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За минувшие сутки, 11 августа, в Казахстане коронавирус выявили еще у 1643 человек. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
При этом накануне суточный прирост составил 1651 случай, а сутками ранее сообщалось о 1650 новых зараженных.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 375,
- в Алматы – 191,
- в Шымкенте – 13,
- в Акмолинской области – 128,
- в Актюбинской области – 57,
- в Алматинской области – 13,
- в Жетысуской области - 32,
- в Атырауской области – 38,
- в ВКО – 44,
- в Абайской области - 28,
- в Жамбылской области – 33,
- в ЗКО – 105,
- в Карагандинской области – 196,
- в Улытауской области - 14,
- в Костанайской области – 104,
- в Кызылординской области – 34,
- в Мангистауской области – 43,
- в Павлодарской области – 113,
- в СКО – 68,
- в Туркестанской области – 14.
За все время пандемии в Казахстане было зарегистрировано 1 374 277 случаев заражении КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982853-bolshe-1600-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/