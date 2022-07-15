Принцип деления на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны по КВИ изменили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минздрава на брифинге в СЦК рассказала об актуализации матрицы оценки эпидситуации в Казахстане с 15 июля – теперь показатель для деления на зоны изменили со среднесуточной заболеваемости на суточный показатель госпитализированных, передает корреспондент NUR.KZ.

"С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тысяч населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тысяч населения", - сообщила министр Ажар Гиният.

При актуализации матрицы, по ее словам, Минздрав следовал рекомендациям ВОЗ, согласно которым учитывается уровень госпитализации, уровень вакцинации, распространенности и циркулирующий вариант коронавируса.

Теперь "зеленая" зона вводится:

при занятости до 2 500 коек больными КВИ, независимо от показателя репродуктивного числа R;

при занятости до 5 000 коек и показателе репродуктивного числа R менее 1.

"Желтая" зона:

при занятости до 5 000 коек и R больше 1;

при занятости от 5 000 до 10 000 коек и R меньше 1;

"Красная" зона:

при занятости от 5 000 коек и R больше 1;

при занятости больше 10 000 коек, независимо от R.

Министр сообщила, что при переходе в "желтую" зону буду приниматься дополнительные меры для локализации инфекции без нагрузки на бизнес.

При переходе в "красную" зону будут дополнительно приняты меры по ограничению передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в 2 этапа – в зависимости от нагрузки на медучреждения.

"Предложения по принятию мер будут вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии", - добавила министр.

Напомним, ранее Гиният озвучила новый прогноз по коронавирусу в Казахстане на ближайшие три месяца. По словам министра, рост заболеваемости ожидается в августе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978684-printsip-deleniya-na-zelenuyu-zheltuyu-i-krasnuyu-zony-po-kvi-izmenili-v-kazahstane/