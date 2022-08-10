Здоровье
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Суточный прирост заболеваемости COVID-19 увеличился в Казахстане

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Врачи в защитных костюмах
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

1650 новых случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане вчера, 9 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, за сутки прирост увеличился на 522 случая - накануне сообщалось о 1128 новых зараженных. Еще сутками ранее в стране зарегистрировали 1373 случая заражения.

Эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 427,
  • в Алматы – 183,
  • в Шымкенте – 28,
  • в Акмолинской области – 81,
  • в Актюбинской области – 78,
  • в Алматинской области – 30,
  • в Жетысуской области - 37,
  • в Атырауской области – 48,
  • в ВКО – 52,
  • в Абайской области - 34,
  • в Жамбылской области – 31,
  • в ЗКО – 68,
  • в Карагандинской области – 200,
  • в Улытауской области - 29,
  • в Костанайской области – 97,
  • в Кызылординской области – 45,
  • в Мангистауской области – 31,
  • в Павлодарской области – 88,
  • в СКО – 49,
  • в Туркестанской области – 14.

За все время пандемии в стране выявили 1 370 983 случая заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982500-do-1650-sluchaev-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/

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