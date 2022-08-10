Суточный прирост заболеваемости COVID-19 увеличился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

1650 новых случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане вчера, 9 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, за сутки прирост увеличился на 522 случая - накануне сообщалось о 1128 новых зараженных. Еще сутками ранее в стране зарегистрировали 1373 случая заражения.

Эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 427,

в Алматы – 183,

в Шымкенте – 28,

в Акмолинской области – 81,

в Актюбинской области – 78,

в Алматинской области – 30,

в Жетысуской области - 37,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 52,

в Абайской области - 34,

в Жамбылской области – 31,

в ЗКО – 68,

в Карагандинской области – 200,

в Улытауской области - 29,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 88,

в СКО – 49,

в Туркестанской области – 14.

За все время пандемии в стране выявили 1 370 983 случая заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982500-do-1650-sluchaev-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/