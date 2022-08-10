Суточный прирост заболеваемости COVID-19 увеличился в Казахстане
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1650 новых случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане вчера, 9 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, за сутки прирост увеличился на 522 случая - накануне сообщалось о 1128 новых зараженных. Еще сутками ранее в стране зарегистрировали 1373 случая заражения.
Эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 427,
- в Алматы – 183,
- в Шымкенте – 28,
- в Акмолинской области – 81,
- в Актюбинской области – 78,
- в Алматинской области – 30,
- в Жетысуской области - 37,
- в Атырауской области – 48,
- в ВКО – 52,
- в Абайской области - 34,
- в Жамбылской области – 31,
- в ЗКО – 68,
- в Карагандинской области – 200,
- в Улытауской области - 29,
- в Костанайской области – 97,
- в Кызылординской области – 45,
- в Мангистауской области – 31,
- в Павлодарской области – 88,
- в СКО – 49,
- в Туркестанской области – 14.
За все время пандемии в стране выявили 1 370 983 случая заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982500-do-1650-sluchaev-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/