Снова носить маски порекомендовали алматинцам в акимате

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Жителям Алматы рекомендуют снова носить защитные маски в закрытых помещениях и общественном транспорте. Соответствующее сообщение опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы акимата Алматы.

Как сообщили в акимате, учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, в Алматы вступили в силу дополнительные меры:

перевод близких контактных лиц на дистанционную форму работу;

перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную форму работы;

рекомендуется носить маски в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;

рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

"Пока ношение масок носит рекомендательный характер", - добавили в акимате.

Отметим, с 4 июля Алматы находится в "желтой" зоне. С 7 июля в южной столице начали действовать некоторые карантинные ограничения.

Все остальные регионы Казахстана пока в "зеленой" зоне.

Между тем заболеваемость КВИ в стране растет - за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 500 новых случаев заражения КВИ.

Ранее в ДСЭК Алматы объясняли, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978068-masochnyy-rezhim-vernuli-v-almaty/