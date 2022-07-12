Снова носить маски порекомендовали алматинцам в акимате
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Жителям Алматы рекомендуют снова носить защитные маски в закрытых помещениях и общественном транспорте. Соответствующее сообщение опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы акимата Алматы.
Как сообщили в акимате, учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, в Алматы вступили в силу дополнительные меры:
- перевод близких контактных лиц на дистанционную форму работу;
- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную форму работы;
- рекомендуется носить маски в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;
- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.
"Пока ношение масок носит рекомендательный характер", - добавили в акимате.
Отметим, с 4 июля Алматы находится в "желтой" зоне. С 7 июля в южной столице начали действовать некоторые карантинные ограничения.
Все остальные регионы Казахстана пока в "зеленой" зоне.
Между тем заболеваемость КВИ в стране растет - за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 500 новых случаев заражения КВИ.
Ранее в ДСЭК Алматы объясняли, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978068-masochnyy-rezhim-vernuli-v-almaty/