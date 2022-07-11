Алматы приблизился к "красной" зоне по COVID-19
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Опубликована матрица оценки эпидситуации по коронавирусу в регионах Казахстана. Судя по ее данным, Алматы приближается к "красной" зоне. Информация опубликована в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
По данным МВК, регионы в матрице расположены следующим образом: в "красной" зоне пусто, в "желтой" зоне расположен город Алматы.
Также отметим, что Нур-Султан, несмотря на нахождение в "зеленой" зоне, вплотную подошел к переходу в "желтую".
Помимо столицы, в "зеленой" зоне сейчас Шымкент, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Жетысуская, Улытауская, Абайская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области, СКО, ВКО и ЗКО.
Напомним, что Алматы перешел в "желтую" зону по КВИ 4 июля.
Кроме того, за 10 июля в Казахстане выявили 454 новых случая заражения COVID-19. Больше всего фактов зарегистрировали в Алматы – ровно 200.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977818-almaty-priblizhaetsya-k-krasnoy-zone-po-covid-19/