Алматы приблизился к "красной" зоне по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Опубликована матрица оценки эпидситуации по коронавирусу в регионах Казахстана. Судя по ее данным, Алматы приближается к "красной" зоне. Информация опубликована в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

По данным МВК, регионы в матрице расположены следующим образом: в "красной" зоне пусто, в "желтой" зоне расположен город Алматы.

Также отметим, что Нур-Султан, несмотря на нахождение в "зеленой" зоне, вплотную подошел к переходу в "желтую".

Помимо столицы, в "зеленой" зоне сейчас Шымкент, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Жетысуская, Улытауская, Абайская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области, СКО, ВКО и ЗКО.

Напомним, что Алматы перешел в "желтую" зону по КВИ 4 июля.

Кроме того, за 10 июля в Казахстане выявили 454 новых случая заражения COVID-19. Больше всего фактов зарегистрировали в Алматы – ровно 200.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977818-almaty-priblizhaetsya-k-krasnoy-zone-po-covid-19/