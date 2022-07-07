С чем связан рост заболеваемости КВИ в Алматы, рассказали санврачи

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В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы назвали причины роста количества случаев заражения коронавирусом среди жителей города, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ДСЭК, эпидобстановка в Алматы ухудшается, в июне уровень заболеваемости увеличился в 6,3 раза по сравнению с маем – с 94 до 595 случаев.

"Причиной роста заболеваемости коронавирусом в Алматы явилась активизация ранее циркулировавшего штамма "омикрон" и чрезвычайно заразного мутировавшего подвида штамма "омикрон" – "стелс-омикрона", на фоне сложившегося на июнь отсутствия иммунитета у 44% населения (полное отсутствие вакцинации у 20% населения старше 12 лет и у 24% неревакцинированных с истечением 6 месяцев после вакцинации).

Этому способствовали: возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних России и КНР на работу в РК, с которыми возможен был завоз инфекции", – рассказала заместитель руководителя ДСЭК Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.

В связи с ухудшением эпидситуации в Алматы 4 июля принято постановление главного санврача города "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Алматы", вступающего в силу с 7 июля.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения города Алматы в местах проведения обрядов жертвоприношения при праздновании "Курбан-айт" и в мечетях рекомендовано всем физическим и юридическим лицам ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением людей", – сообщили в ДСЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 330 казахстанцев, лидирует по этому показателю город Алматы – 191 заболевший находится здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977328-s-chem-svyazan-rost-zabolevaemosti-kvi-v-almaty-rasskazali-v-dsek/