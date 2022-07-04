Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы ухудшилась эпидситуация с коронавирусом – город перешел в "желтую" зону по темпам распространения инфекции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Национального центра общественного здравоохранения.

По данным матрицы оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 4 июля, Алматы стал единственным городом в РК, который оказался не в "зеленой" зоне.

Матрица оценки эпидситуации. Фото: hls.kz

Напомним, за прошедшие сутки, 3 июля, в южной столице было зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом же по стране этот показатель составил 158.

Отметим, что на днях состоялось заседание МВК по недопущению распространения КВИ в Казахстане, в ходе которого были согласованы меры на случай перехода какого-либо региона страны в "желтую" зону. Подробнее с этими мерами можно ознакомиться здесь.

Также ранее вице-премьер Ералы Тугжанов заявлял, что в Казахстане из-за ухудшения эпидситуации могут вернуть масочный режим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976885-almaty-pereshel-zheltuyu-zonu-po-tempam-rasprostraneniya-covid-19/