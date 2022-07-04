Для Алматы утвердили новые карантинные меры. Они вступят в силу с 7 июля

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Постановление "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Алматы" опубликовали на официальном сайте городского ДСЭК.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения города Алматы, в соответствии с пунктом 1 статьи 102, пунктом 2 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" главный санврач города постановил:

1. Акимам районов, государственным органам, Палате предпринимателей по городу Алматы (по согласованию), правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений, физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности обеспечить:

продолжение реализации постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 марта 2022 года №16 "О мерах профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан";

проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением о необходимости вакцинации и ревакцинации через каждые 6 месяцев против коронавирусной инфекции;

перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную работу (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате);

перевод близких контактных лиц с больными КВИ на дистанционную работу (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате);

ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздуха, с проветриванием всех помещений.

2. Акимам районов, государственным органам, Палате предпринимателей по городу Алматы (по согласованию), физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности рекомендовать ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением населения (ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, банки, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, автовокзалы, спортивные мероприятия со зрителями, конференции), при поездках в общественном транспорте, метро, во время международных пассажирских перевозок, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи;

3. Управлению общественного здравоохранения города Алматы обеспечить:

перевод близких контактных лиц с больными КВИ на дистанционную форму работы и медицинское наблюдение за ними;

амбулаторное наблюдение пациентов с легкой степенью тяжести и бессимптомных на уровне ПМСП и телемедицинского центра в течение 7 дней.

Постановление вступает в силу с 00 часов 7 июля 2022 года.

Напомним, что в последние дни в Алматы ухудшилась эпидситуация с коронавирусом – город перешел в "желтую" зону по темпам распространения инфекции.

За прошедшие сутки, 3 июля, в городе было зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в целом же по стране было выявлено 158 пачиентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976900-dlya-almaty-utverdili-novye-karantinnye-mery-oni-vstupyat-v-silu-s-7-iyulya/