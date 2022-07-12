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Коронавирус в Казахстане: за сутки выявили почти 500 зараженных

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Медик наносит пробу крови для рассмотрения под микроскопом
Иллюстративное фото: Thana Prasongsin / Getty Images

За 11 июля в Казахстане зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 10 число сообщалось о 454 случаях КВИ, за 9 июля - о 477 случаях.

Больше всего заразившихся за 24 часа зарегистрировано в Алматы. Также высокая заболеваемость наблюдается в Нур-Султане.

Ситуация с распространением КВИ в регионах выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 123 новых подтвержденных случая;
  • в городе Алматы – 205,
  • в городе Шымкент – 28,
  • в Акмолинской области – 1,
  • в Актюбинской области – 3,
  • в Алматинской области – 29,
  • в Атырауской области – 15,
  • в ВКО – 5,
  • в Жамбылской области – 23,
  • в ЗКО – 4,
  • в Карагандинской области – 28,
  • в Кызылординской области – 6,
  • в Мангистауской области – 4,
  • в Павлодарской области – 4,
  • в Туркестанской области – 4.

Всего за период эпидемии в стране подтверждено 1 310 370 случаев заражения COVID-19.

Также на официальном сайте Минздрава сообщается, что на сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 3 211 человек, из которых 3151 ПЦР-положительный и 60 - ПЦР-отрицательные.

В стационарах страны находится 401 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 2 810 пациентов. 16 пациентов из общего числа пребывают в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977981-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-pochti-500-zarazhennyh/

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