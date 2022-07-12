Коронавирус в Казахстане: за сутки выявили почти 500 зараженных
Опубликовано:
За 11 июля в Казахстане зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что за 10 число сообщалось о 454 случаях КВИ, за 9 июля - о 477 случаях.
Больше всего заразившихся за 24 часа зарегистрировано в Алматы. Также высокая заболеваемость наблюдается в Нур-Султане.
Ситуация с распространением КВИ в регионах выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 123 новых подтвержденных случая;
- в городе Алматы – 205,
- в городе Шымкент – 28,
- в Акмолинской области – 1,
- в Актюбинской области – 3,
- в Алматинской области – 29,
- в Атырауской области – 15,
- в ВКО – 5,
- в Жамбылской области – 23,
- в ЗКО – 4,
- в Карагандинской области – 28,
- в Кызылординской области – 6,
- в Мангистауской области – 4,
- в Павлодарской области – 4,
- в Туркестанской области – 4.
Всего за период эпидемии в стране подтверждено 1 310 370 случаев заражения COVID-19.
Также на официальном сайте Минздрава сообщается, что на сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 3 211 человек, из которых 3151 ПЦР-положительный и 60 - ПЦР-отрицательные.
В стационарах страны находится 401 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 2 810 пациентов. 16 пациентов из общего числа пребывают в тяжелом состоянии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977981-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-pochti-500-zarazhennyh/