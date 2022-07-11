Ухудшение ситуации с КВИ в Нур-Султане: вернут ли Ashyq, рассказала санврач

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Нур-Султане растет количество зараженных коронавирусом, выявляемых за сутки. Главный санврач столицы Сархат Бейсенова рассказала, могут ли из-за этого усилить ограничительные меры в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Сархат Бейсенова сообщила, что с конца июня текущего года в столице эпидемиологическая ситуация по КВИ имеет динамику роста.

"Если буквально месяц назад в сутки регистрировались единичные случаи, то в последние две недели среднесуточная регистрация достигла 120. За последние сутки зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. По темпу развития коронавирусной инфекции репродуктивное число Rt составляет 1,958", – сказала она.

При этом она подчеркнула, что на сегодня заболеваемость протекает в менее агрессивной форме, и что больных на аппаратах ИВЛ нет.

"Внедрение программы Ashyq и запрета на въезд или выезд из города не рассматривается", – заявила спикер.

Между тем она рекомендовала астанчанам не посещать места массового скопления людей, а также носить маски и соблюдать все меры предосторожности.

Так, за прошедшее воскресенье, 10 июля, в Нур-Султане выявили 118 новых случаев заболевания КВИ.

Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, столица пока находится в "зеленой" зоне по заболеваемости COVID-19, но близка к переходу в "желтую". При этом город Алматы приближается к "красной" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977858-uhudshenie-situatsii-s-kvi-v-nur-sultane-vernut-li-ashyq-rasskazala-sanvrach/