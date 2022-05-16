Опрос NUR.KZ: вернется ли коронавирус?

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

О коронавирусе казахстанцы почти позабыли - ситуацию с заболеваемостью можно назвать позитивной. Сводки новостей гласят о том, что в сутки во всем Казахстане выявляют лишь единичные случаи заболеваний, передает корреспондент NUR.KZ.

Спад заражения в Казахстане наблюдается уже несколько месяцев. Так, если 10 февраля было выявлено 2498 случаев, а 10 марта - 119 случаев заражения инфекцией, то статистика мая показывает заболеваемость от 4 до 13 случаев в сутки. Например, 12 мая лишь 11 казахстанцев заболели коронавирусом. 15 мая в Казахстане зарегистрировали лишь пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Тем не менее, в других странах, например, в Китае отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Однако глава Минздрава Казахстана Ажар Гиният сообщала, что эпидобстановка в Казахстане стабильная.

Мы решили узнать у казахстанцев - что они думают о дальнейшем распространении инфекции - исчезнет ли коронавирус совсем или все же вернется новой волной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969128-opros-nurkz-vernetsya-li-koronavirus/