Всего у 11 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус
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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – такие данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
11 мая в Казахстане зарегистрировали 13 случаев заражения КВИ, а за день до этого инфекция подтвердилась лишь у четверых казахстанцев.
Новые случаи заражения коронавирусом, то есть выявленные за 12-е число, зафиксированы в четырех регионах страны:
- в Нур-Султане – 2;
- в Алматы – 7;
- в ВКО - 1;
- в ЗКО- 1.
Всего в стране подтвержден 1 305 631 случай с момента начала эпидемии.
Ранее врачи назвали "невирусные" последствия пандемии, которые еще долго могут влиять на качество жизни людей. Они напомнили о факторах риска, которые стоит принимать во внимание даже в условиях смягчения карантинных ограничений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969107-sutochnyy-prirost-zarazheniy-kvi-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/