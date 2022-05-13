Всего у 11 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – такие данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

11 мая в Казахстане зарегистрировали 13 случаев заражения КВИ, а за день до этого инфекция подтвердилась лишь у четверых казахстанцев.

Новые случаи заражения коронавирусом, то есть выявленные за 12-е число, зафиксированы в четырех регионах страны:

в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 7;

в ВКО - 1;

в ЗКО- 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 631 случай с момента начала эпидемии.

Ранее врачи назвали "невирусные" последствия пандемии, которые еще долго могут влиять на качество жизни людей. Они напомнили о факторах риска, которые стоит принимать во внимание даже в условиях смягчения карантинных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969107-sutochnyy-prirost-zarazheniy-kvi-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/