Лишь у четверых казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

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За 10 мая лишь у четверых казахстанцев подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 1 305 607 случаев, из них за 10 мая – 4 случая. В разрезе регионов ситуация следующая:

в Нур-Султане – 1;

в Алматы – 2;

в СКО – 1.

В остальных регионах за прошедший день случаев заражения не выявили.

Подобная эпидемиологическая ситуация в Казахстане наблюдается уже второй месяц, до этого она была менее благоприятной. Так, например, за 10 марта было выявлено 119 случаев заражения инфекцией, а за 10 февраля – 2498.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968715-lish-u-chetveryh-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilas-covid-19/