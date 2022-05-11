Здоровье
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Лишь у четверых казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

Лаборантка держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Sebastian Kahnert/Picture Alliance/Getty Images

За 10 мая лишь у четверых казахстанцев подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 1 305 607 случаев, из них за 10 мая – 4 случая. В разрезе регионов ситуация следующая:

  • в Нур-Султане – 1;
  • в Алматы – 2;
  • в СКО – 1.

В остальных регионах за прошедший день случаев заражения не выявили.

Подобная эпидемиологическая ситуация в Казахстане наблюдается уже второй месяц, до этого она была менее благоприятной. Так, например, за 10 марта было выявлено 119 случаев заражения инфекцией, а за 10 февраля2498.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968715-lish-u-chetveryh-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilas-covid-19/

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