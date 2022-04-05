Глава Минздрава высказалась о рисках новой волны COVID-19 в Казахстане

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Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах правительства прокомментировала вопрос о том, стоит ли летом ожидать следующей волны заболеваемости коронавирусом, учитывая, что в соседнем Китае идет рост заболеваемости, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Гиният, эпидобстановка в Казахстане к этому часу стабильная. В связи с этим сняты некоторые карантинные ограничения.

"В стране все спокойно, поэтому мы все ограничительные меры сняли, но контроль по границе идет: кто заходит к нам в страну, всех проверяем, и обязательно должна быть вакцинация и отрицательный ПЦР-тест", - добавила она.

По словам министра, эпидситуация во всем мире еще не полностью стабилизировалась.

"Вы видите, в Китае идет рост заражения коронавирусной инфекцией, связанный с "омикроном". В некоторых европейских странах идет рост.

Но в целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю общий показатель идет на снижение. Сегодня и ВОЗ прогнозирует, возможно, говорят, появится новый штамм, а возможно, он перейдет в более легкую (форму - прим. ред.), как сезонное вирусное заболевание", - подчеркнула министр.

Между тем за последние сутки в Казахстане зарегистрировали всего 15 случаев заражения КВИ. В 11 регионах страны зафиксирована нулевая заболеваемость КВИ за сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963546-glava-minzdrava-vyskazalas-o-riskah-novoy-volny-covid-19-v-kazahstane/