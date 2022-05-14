Новые случаи COVID-19 за сутки выявили только в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 13 мая на территории Казахстана зарегистрировали всего пять новых случае заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 12 мая в стране зарегистрировали 11 случаев КВИ, что в два раза больше сегодняшнего показателя.

Новые случаи COVID-19 за 24 часа выявили только в двух крупнейших городах республики:

в городе Нур-Султан – 1;

в городе Алматы – 4.

Всего в стране за период пандемии подтверждено 1 305 636 случаев COVID-19.

Напомним, что накануне в Минздраве сообщили об обнаружении штамма коронавируса "стелс-омикрон" на территории Казахстана. Новый вариант вируса нашли уже в 12 регионах страны.

Казахстанцам, несмотря на благоприятную эпидситуацию, рекомендовали привиться от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969270-novye-sluchai-covid-19-za-sutki-vyyavili-tolko-v-almaty-i-nur-sultane/