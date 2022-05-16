Всего пять новых случаев КВИ выявили в Казахстане за сутки
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Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за 15 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что за 14 мая на территории республики выявили восемь случаев КВИ, за 13 мая - пять случаев COVID-19.
Новые случаи за 24 часа выявили всего в двух городах страны:
- в Нур-Султане – 2;
- в Алматы – 3.
Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 305 649 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, в минувшую пятницу в Минздраве сообщили о том, что в Казахстане выявили штамм коронавируса "стелс-омикрон". Этот вариант вируса обнаружен у заболевших КВИ в 12 регионах страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969411-vsego-pyat-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/