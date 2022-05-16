Всего пять новых случаев КВИ выявили в Казахстане за сутки

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Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за 15 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 14 мая на территории республики выявили восемь случаев КВИ, за 13 мая - пять случаев COVID-19.

Новые случаи за 24 часа выявили всего в двух городах страны:

в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 3.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 305 649 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в минувшую пятницу в Минздраве сообщили о том, что в Казахстане выявили штамм коронавируса "стелс-омикрон". Этот вариант вируса обнаружен у заболевших КВИ в 12 регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969411-vsego-pyat-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/