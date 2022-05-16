Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для поставок лекарств в аптеки

Ким Чен Ын. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для налаживания поставок лекарственных средств в аптеки из-за распространения COVID-19 в стране, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политбюро Трудовой партии Кореи 15 мая провело экстренное совещание в связи с распространением коронавируса в стране. Ким Чен Ын заявил, что лекарства не были вовремя поставлены в аптеки. В связи с этим он отдал приказ о "немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением сил военно-медицинского направления Народной армии".

По данным ЦТАК, 15 мая в Северной Корее от COVID-19 умерли восемь пациентов. Общее число скончавшихся составляет 50 человек.

Ранее власти Северной Кореи сообщили, что с конца апреля неизвестная лихорадка быстрыми темпами распространилась по стране. Ким Чен Ын приказал заблокировать города и провинции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969384-kim-chen-yn-otdal-prikaz-o-mobilizatsii-voennyh-dlya-postavok-lekarstv-v-apteki/