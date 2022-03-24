Всего 12 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 23 марта, в стране зарегистрировали 12 случаев заражения КВИ.

Отметим, что в последние дни в стране наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом - накануне сообщалось о 18 случаях заражения КВИ, за сутки до этого суточный прирост составил 36 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Алматы - 8;

Алматинская область - 1;

Карагандинская область - 1;

Мангистауская область - 1;

Павлодарская область - 1.

Во всех остальных регионах за минувшие сутки ни одного случая заражения коронавирусом не было зарегистрировано.

За время эпидемии в Казахстане выявили 1 304 961 случай заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961851-chislo-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-v-kazahstane-snizilos-do-12/