Всего 12 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 23 марта, в стране зарегистрировали 12 случаев заражения КВИ.
Отметим, что в последние дни в стране наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом - накануне сообщалось о 18 случаях заражения КВИ, за сутки до этого суточный прирост составил 36 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Алматы - 8;
- Алматинская область - 1;
- Карагандинская область - 1;
- Мангистауская область - 1;
- Павлодарская область - 1.
Во всех остальных регионах за минувшие сутки ни одного случая заражения коронавирусом не было зарегистрировано.
За время эпидемии в Казахстане выявили 1 304 961 случай заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961851-chislo-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-v-kazahstane-snizilos-do-12/