Россия снимет ограничения на границе с Казахстаном с 30 марта

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Российский оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял решение снять ограничения на перемещение через государственную границу с двумя странами – Казахстаном и Монголией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

Согласно изменениям, в рамках ослабления карантинных ограничений будет разрешен въезд граждан Казахстана в Россию и выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы.

Те же самые меры введены и для Монголии: граждане обеих стран смогут беспрепятственно пересекать сухопутный участок границы.

Данные изменения вступают в силу с полуночи 30 марта.

Напомним, что 11 марта российские власти сняли все ограничения на полеты, введенные в отношении Казахстана во время пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961932-rossiya-snimet-ogranicheniya-na-granitse-s-kazahstanom-s-30-marta/