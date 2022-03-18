Карантинные меры смягчили на вокзалах и в аэропортах Казахстана

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Постановление о смягчении ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на объектах транспорта подписала главный санврач на транспорте. Документ опубликован на официальном сайте ДСЭК на транспорте.

Руководители международных аэропортов и железнодорожных вокзалов обязаны обеспечить:

очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров и других работ систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ;

частое проветривание всех помещений;

инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;

персональными средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки);

текущую и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;

на видных и доступных местах (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах установку санитайзеров для обработки рук;

ношение медицинских масок сотрудниками и пассажирами внутри зданий аэропортов, вокзалов и пунктов обслуживания пассажиров.

Кром того, медпункт или здравпункт с изолятором на данных объектах могут работать с обеспечением следующих требований:

постоянное присутствие медперсонала;

соблюдение дезинфекционного режима;

обеспечение необходимыми лекарственными средствами, медицинским оборудованием и медицинскими изделиями (термометрами, шпателями, медицинскими масками и др.);

обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции;

в случае ухудшения состояния здоровья сотрудников аэропортов, вокзалов размещать в изоляторе медицинского пункта, до прибытия скорой медицинской помощи.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961402-karantinnye-mery-smyagchili-na-vokzalah-i-v-aeroportah-kazahstana/