Здоровье
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Карантинные меры смягчили на вокзалах и в аэропортах Казахстана

Люди ходят в аэропорту
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Постановление о смягчении ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на объектах транспорта подписала главный санврач на транспорте. Документ опубликован на официальном сайте ДСЭК на транспорте.

Руководители международных аэропортов и железнодорожных вокзалов обязаны обеспечить:

  • очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров и других работ систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ;
  • частое проветривание всех помещений;
  • инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;
  • персональными средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки);
  • текущую и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;
  • на видных и доступных местах (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах установку санитайзеров для обработки рук;
  • ношение медицинских масок сотрудниками и пассажирами внутри зданий аэропортов, вокзалов и пунктов обслуживания пассажиров.

Кром того, медпункт или здравпункт с изолятором на данных объектах могут работать с обеспечением следующих требований:

  • постоянное присутствие медперсонала;
  • соблюдение дезинфекционного режима;
  • обеспечение необходимыми лекарственными средствами, медицинским оборудованием и медицинскими изделиями (термометрами, шпателями, медицинскими масками и др.);
  • обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции;
  • в случае ухудшения состояния здоровья сотрудников аэропортов, вокзалов размещать в изоляторе медицинского пункта, до прибытия скорой медицинской помощи.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961402-karantinnye-mery-smyagchili-na-vokzalah-i-v-aeroportah-kazahstana/

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